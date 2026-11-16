Președintele Nicușor Dan susține candidatura lui Dacian Cioloș la conducerea Francofoniei Decizia se ia astăzi, la Phnom Penh

179907 – 16112026 – Președintele României, Nicușor Dan, participă în perioada 15–16 noiembrie 2026, la Phnom Penh, în Cambodgia, la cel de-al XX-lea Sommet al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). Principalul obiectiv al delegației române este obținerea sprijinului statelor membre pentru candidatura fostului premier Dacian Cioloș la funcția de secretar general al organizației, pentru mandatul 2027–2030. Desemnarea noului secretar general este programată astăzi, 16 noiembrie.

Reuniunea se desfășoară sub tema „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă” și reunește șefi de stat și de guvern din cele 53 de state membre cu drepturi depline ale organizației. OIF cuprinde în total 90 de state și guverne, incluzând cinci membri asociați și 32 de observatori.

Potrivit Administrației Prezidențiale, candidatura lui Dacian Cioloș reprezintă principala miză diplomatică a României la summit. Fost prim-ministru în perioada 2015–2017 și fost comisar european pentru agricultură, acesta propune un program de relansare a cooperării francofone, cu accent pe dezvoltarea relațiilor dintre statele membre și extinderea oportunităților economice, academice și educaționale.

Președintele Nicușor Dan a declarat că susținerea candidaturii poate contribui la consolidarea prezenței României în spațiul francofon și la întărirea relațiilor cu statele membre. Șeful statului a participat la deschiderea reuniunii și a fost întâmpinat de regele Cambodgiei, Norodom Sihamoni.

Dacian Cioloș s-a aflat printre cei patru candidați audiați oficial la 30 iunie 2026, la Paris, în cadrul unei sesiuni extraordinare a Conferinței Ministeriale a Francofoniei. Ceilalți candidați au fost actualul secretar general, rwandeza Louise Mushikiwabo, congoleza Juliana Lumumba și mauritanianca Coumba Ba.

Procesul de desemnare a fost modificat prin reforma instituțională adoptată în 2022. Pentru prima dată, candidații au fost audiați formal de reprezentanții statelor membre, iar desemnarea noului secretar general se face printr-o procedură electorală la nivelul șefilor de stat și de guvern.

Înaintea summitului de la Phnom Penh, Republica Democratică Congo și-a exprimat disponibilitatea de a lua în considerare retragerea candidatei sale, Juliana Lumumba, și susținerea lui Dacian Cioloș. Potrivit Ministerului de Externe de la Kinshasa, această poziție a rezultat în urma consultărilor cu România și urmărește identificarea unei formule care să permită un consens mai larg în cadrul organizației.

Cursa pentru conducerea OIF a fost marcată de tensiunile dintre Republica Democratică Congo și Rwanda, în condițiile în care actualul secretar general, Louise Mushikiwabo, candidează pentru un nou mandat. Disputa dintre cele două state a complicat negocierile diplomatice dinaintea reuniunii.

Rolul Francofoniei și interesele României

Organizația Internațională a Francofoniei reunește state și guverne de pe cinci continente, având ca obiective promovarea limbii franceze, cooperarea politică, educațională și culturală și susținerea dezvoltării economice.

Pentru România, obținerea funcției de secretar general ar însemna ocuparea unei poziții de conducere într-o organizație internațională cu 90 de state și guverne membre. Mandatul noului secretar general va acoperi perioada 2027–2030.

Decizia privind desemnarea titularului funcției va fi luată în cadrul sesiunii cu ușile închise care va avea loc astăzi, la care participă liderii celor 53 de state și guverne membre cu drepturi depline.

România a intrat în structurile instituționale ale Francofoniei în noiembrie 1991, când a primit statutul de observator la summitul de la Chaillot, din Franța. Doi ani mai târziu, la reuniunea desfășurată în Mauritius, în octombrie 1993, țara noatră a devenit membru cu drepturi depline al organizației. Aderarea a deschis participarea României la mecanismele de cooperare francofonă în domeniile politic, educațional, cultural și diplomatic.

În decembrie 1998 Bucureștiul a găzduit Conferința ministerială a Francofoniei, iar în 2006 a organizat cel de-al XI-lea Summit al șefilor de stat și de guvern. Reuniunea din 28-29 septembrie 2006 a fost prima de acest nivel desfășurată în Europa Centrală și de Sud-Est. La eveniment au participat 36 de șefi de stat și de guvern, 25 de miniștri de externe și 11 miniștri ai culturii și Francofoniei.

În 2007, România a primit din partea secretarului general al Francofoniei statutul de „stat-far al Francofoniei” pentru Europa Centrală și de Est. Din 2014, Bucureștiul găzduiește Reprezentanța regională a OIF pentru această regiune, structură care coordonează activitățile organizației în Europa Centrală și de Est.

În 2023, România a marcat 30 de ani de la obținerea statutului de membru cu drepturi depline. Printre programele prin care contribuie la cooperarea francofonă se numără bursele „Eugen Ionescu”, destinate cercetătorilor din statele membre și partenere, precum și cursurile internaționale de limba franceză pentru ofițerii care participă la misiuni de menținere a păcii ale ONU. În același an, la Universitatea Politehnica din București a fost inaugurată Casa Francofoniei.