Primăriile se pot împrumuta pentru încălzirea din această iarnă

179919 – 17112026 – Autoritățile locale care asigură alimentarea centralizată cu energie termică pot solicita împrumuturi de la Ministerul Finanțelor pentru acoperirea cheltuielilor din sezonul rece 2026–2027. Plafonul total al finanțărilor este de 300 de milioane de lei, iar termenul-limită pentru depunerea solicitărilor este 31 decembrie 2026.

Mecanismul a devenit operațional după publicarea Ordinului ministrului Finanțelor nr. 1.540/2026 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 11 noiembrie.

Împrumuturile pot fi utilizate pentru:

producerea, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic;

plata facturilor restante;

acoperirea pierderilor induse ale sistemelor centralizate de termoficare.

Valoarea maximă a unui împrumut este de 75 de milioane de lei pentru localitățile în care serviciul de termoficare deservește cel puțin 80.001 locuințe și de 25 de milioane de lei pentru cele cu cel mult 80.000 de locuințe.

Finanțările sunt rambursabile, cu dobândă calculată în funcție de ROBOR la trei luni și de perioada de rambursare. Durata poate fi cuprinsă între unu și zece ani, iar mecanismul include o perioadă de grație de 12 luni pentru rambursarea principalului.

Solicitările se transmit exclusiv electronic, la registratura@mfinante.gov.ro. Fiecare document trebuie semnat electronic de ordonatorul principal de credite. Cererile sunt analizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, în ordinea înregistrării.

Ministerul Finanțelor precizează că sumele aprobate vor fi transferate în cel mult șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției de împrumut.acoperirea cheltuielilorComisia de autorizare a împrumuturilor locale

Mecanismul nu reprezintă o finanțare nerambursabilă. Autoritățile locale care îl accesează vor trebui să restituie banii și dobânzile aferente.

Măsura a fost instituită prin OUG nr. 43/2026, adoptată la 30 octombrie, pentru sprijinirea operatorilor de termoficare în achiziția combustibilului și acoperirea cheltuielilor necesare furnizării agentului termic în sezonul rece.