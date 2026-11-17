179926 – 17112026 – Președinții Chinei, Statelor Unite și Rusiei, Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, vor participa joi, 19 noiembrie, la o reuniune trilaterală organizată la Shenzhen (China), în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Beijingul a confirmat oficial întâlnirea, precizând că discuțiile vor viza protejarea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri.

Este prima reuniune față în față a celor trei lideri în acest format. Întâlnirea a fost confirmată anterior de Casa Albă și Kremlin, iar anunțul Ministerului chinez de Externe, făcut luni, 16 noiembrie, a oficializat participarea lui Xi Jinping.

Purtătoarea de cuvânt a diplomației chineze, Mao Ning, a declarat că liderii vor face „schimburi aprofundate de opinii privind protejarea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri”. Potrivit acesteia, consolidarea comunicării dintre China, Rusia și Statele Unite, gestionarea diferențelor și stabilizarea relațiilor servesc intereselor tuturor celor trei țări.

Dezarmarea nucleară, războiul din Iran și Ucraina, pe agenda lui Trump

Donald Trump a anunțat că intenționează să abordeze mai multe dosare internaționale în discuțiile cu Xi Jinping și Vladimir Putin. Printre subiectele indicate de președintele american se numără reducerea arsenalelor nucleare, războiul din Iran, relațiile comerciale și războiul din Ucraina.

Casa Albă a transmis, prin purtătoarea de cuvânt Olivia Wales, că Trump consideră proliferarea armelor nucleare un pericol major și dorește să discute reducerea numărului acestora la nivel mondial.

Subiectul este sensibil pentru Beijing. Până acum China a respins propunerile Washingtonului privind negocieri trilaterale de control al armamentului nuclear, susținând că Statele Unite și Rusia, care dețin cele mai mari arsenale nucleare, trebuie să își reducă mai întâi propriile capacități.

În privința Ucrainei, există diferențe între mesajele transmise de administrația americană. Oficialii americani indicaseră anterior că războiul declanșat de Rusia nu va fi inclus în agenda discuțiilor trilaterale. Ulterior, Trump a declarat că intenționează să abordeze și acest subiect, pe care l-a numit unul dintre temele sale preferate.

O reuniune cu implicații pentru securitatea internațională

Întâlnirea de la Shenzhen are loc într-un moment în care relațiile dintre cele trei puteri sunt marcate de divergențe privind securitatea internațională, conflictele militare, comerțul și controlul armamentului nuclear.

Statele Unite și China au interese economice majore, dar și dispute comerciale și tehnologice. Washingtonul încearcă să obțină implicarea Beijingului în discuțiile privind limitarea armamentului nuclear, în timp ce China nu a acceptat până acum să participe la un asemenea mecanism în condițiile propuse de administrațiile americane.

Relația dintre Washington și Moscova este influențată de războiul din Ucraina, iar cooperarea dintre Rusia și China s-a extins în domeniile economic, energetic și diplomatic.

Reuniunea va avea loc în cadrul summitului APEC, programat la Shenzhen în perioada 18–19 noiembrie. La eveniment sunt așteptați liderii economiilor din regiunea Asia-Pacific, iar discuțiile trilaterale dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin vor reprezenta unul dintre principalele momente diplomatice ale reuniunii.