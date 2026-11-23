179984 – 23112026 – Pe 24 noiembrie 2026, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) organizează workshopul bilateral „Protecting Heritage Across Borders”, în cadrul proiectului PRISM – Prevention, Research, Investigation and Security in Museums, dedicat legislației patrimoniului cultural, traficului ilicit și standardelor europene.

Activitatea are loc între orele 10:00 și 18:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12 (acces prin Strada Poștei, Sala Mihai Viteazul, et. II). Workshopul reunește profesioniști din România și Republica Moldova implicați în protejarea patrimoniului: specialiști din muzee, cercetare și învățământul universitar, precum și reprezentanți ai autorităților cu atribuții în domeniu. Discuțiile urmăresc să apropie experiențele celor care documentează și expertizează bunuri culturale de cele ale specialiștilor care investighează furturile și contribuie la recuperarea pieselor dispărute.

Această legătură dintre prevenție, investigație și educație se regăsește în cele trei paneluri ale programului:

Muzeele și flagelul furturilor: vulnerabilități, investigații și recuperarea patrimoniului;

Expertiză, legislație și responsabilitate: mecanismele protejării patrimoniului cultural;

Patrimoniul se protejează prin cunoaștere: educație universitară, formare profesională și cooperare bilaterală.

Proiectul Prevention, Research, Investigation and Security in Museums – PRISM este coordonat de ICOM și finanțat de Uniunea Europeană. El dezvoltă cooperarea pentru prevenirea traficului ilicit cu bunuri culturale, întărirea securității muzeelor și educația pentru patrimoniu. La proiect participă comitete naționale ICOM din mai multe țări, iar MNIR este singurul partener instituțional.

Participarea la workshop se face pe bază de invitație. Reprezentanții mass-media pot avea acces, prin înscriere prealabilă și acreditare confirmată de Secția Relații Publice a MNIR. Solicitările de acreditare se transmit la pr.mnir@gmail.com.