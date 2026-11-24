179998 – 24112026 – PSD analizează organizarea unui referendum național în primăvara anului 2027, prin care populația să fie consultată cu privire la reorganizarea administrativ-teritorială a României, inclusiv la reducerea numărului de județe. Ideea a fost avansată de europarlamentarul Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al partidului pentru reforma administrativă, însă nu reprezintă, deocamdată, o decizie oficială a conducerii PSD.

Dragoș Benea a declarat luni, 23 noiembrie, după dezbaterile din Comisia pentru administrație publică a Camerei Deputaților, că un referendum național ar putea reprezenta o alternativă la organizarea unui număr foarte mare de consultări locale.

„Am enunțat această posibilitate. Am spus că sute sau mii de referendumuri locale acum înseamnă cheltuieli foarte mari şi, din punctul meu de vedere, timpul nu ne este aliat în ce vrem să facem”, a explicat Benea.

Acesta a precizat că referendumul ar putea fi organizat în primăvara anului viitor, dar a subliniat că este vorba despre un scenariu de lucru, nu despre o decizie politică. Potrivit declarațiilor sale, dacă populația ar respinge reorganizarea, subiectul nu ar mai trebui reluat.

Două direcții de reorganizare: comunele și județele

Discuțiile din PSD depășesc proiectul de comasare voluntară a comunelor și orașelor lansat de Ministerul Dezvoltării. Partidul analizează și reducerea numărului de județe, prin formarea unor unități administrative mai mari.

Dragoș Benea a prezentat două posibile repere pentru redesenarea hărții județelor: actuala structură a circumscripțiilor curților de apel și organizarea regiunilor de dezvoltare. Prima variantă a fost susținută de Benea, în timp ce Lia Olguța Vasilescu a invocat structura regiunilor de dezvoltare.

Unul dintre criteriile discutate este o populație de aproximativ un milion de locuitori pentru fiecare viitor județ, fără ca acest prag să fie obligatoriu. Benea a afirmat că reorganizarea trebuie să țină cont și de infrastructură, mobilitatea populației, navetism, fluxurile economice, tradițiile și particularitățile geografice.

Europarlamentarul a legat reforma de capacitatea județelor de a atrage fonduri europene în viitoarele exerciții financiare.

Potrivit acestuia, un document cu propunerile de reorganizare ar urma să fie pregătit în primul trimestru din 2027. Variantele vehiculate în spațiul public nu reprezintă însă o hartă administrativă aprobată de PSD sau de Guvern.

Ce prevede proiectul Guvernului privind comasarea localităților

După cum se știe, Ministerul Dezvoltării a lansat în consultare publică, la 20 noiembrie, un proiect de ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

Proiectul permite unirea a două sau mai multe comune, orașe ori municipii învecinate, aflate în același județ. Procedura presupune hotărâri ale consiliilor locale, adoptate cu majoritate absolută, urmate de referendumuri locale în fiecare dintre comunitățile implicate.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, România are 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori, în care trăiesc aproximativ 480.000 de persoane. Aceste comunități depind în proporție de peste 80% de transferurile de la bugetul de stat.

Pentru localitățile care aleg să se unească, Guvernul propune un buget total de patru miliarde de lei prin programul START, cu finanțări de cel puțin patru milioane de lei pentru fiecare beneficiar selectat. Sunt prevăzute și reduceri cu 50% ale impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoanele fizice, timp de cinci ani, diferența urmând să fie compensată de stat.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a precizat că unirea nu presupune dispariția satelor și a identității comunităților. În fostele sedii ale primăriilor ar urma să funcționeze puncte locale de lucru pentru relația cu cetățenii.

Referendumul național nu a fost decis

PSD nu a stabilit încă forma finală a reorganizării și nici calendarul unei eventuale consultări naționale. Dragoș Benea a precizat că referendumul este o posibilitate discutată informal și că partidul trebuie să prezinte mai întâi o propunere concretă.

Potrivit articolului 90 din Constituția României, președintele poate cere poporului să își exprime voința prin referendum asupra unor probleme de interes național, după consultarea Parlamentului. Prin urmare, organizarea unui referendum național ar presupune parcurgerea procedurii constituționale.

Un eventual referendum ar avea caracter consultativ, după modelul celui din 2009, când alegătorii s-au pronunțat asupra Parlamentului unicameral și reducerii numărului de parlamentari.

Guvernul a constituit, tot la 20 noiembrie, un Comitet interministerial care va analiza scenariile de reorganizare și va pregăti cadrul normativ. Mandatul acestuia este de 120 de zile, iar prima formă a pachetului legislativ este așteptată după evaluarea impactului juridic, economic, bugetar și social.

Reforma administrativ-teritorială ar putea ajunge în Parlament în 2027, însă nu există, în acest moment, o decizie definitivă privind numărul viitoarelor județe sau limitele acestora.

Deocamdată, preșddintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit doar despre comasarea localităților mici, urmată de retrogradarea statutului administrativ al orașelor care nu ating pregul de 10.000 de locuitori, nu și despre reducerea numărului de județe. Reforma discutată în ultimele săptămâni în spațiul public de PSD nu are susținerea din partea opoziției, UDMR înaintând chiar ideea unei moțiuni de cenzură.