PSD propune șase criterii pentru reorganizarea administrativ-teritorială a României

179854 – 10112026 – PSD propune evaluarea sustenabilității administrative a localităților din România pe baza a șase criterii și înființarea unor comitete județene care să formuleze propuneri de reorganizare. Europarlamentarul Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al partidului, a prezentat luni, la sediul PSD, direcțiile preliminare ale proiectului de reformă.

Cele șase criterii avute în vedere sunt populația și evoluția demografică, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesul la servicii de bază și infrastructura serviciilor publice locale.

Potrivit lui Benea, aceste criterii ar urma să fie integrate într-o „matrice a sustenabilității”, bazată pe un algoritm de punctare care să indice UAT-urile viabile și pe cele care ar putea intra în reorganizare sau comasare.

Sustenabilitatea economică ar urma să fie evaluată prin raportarea veniturilor proprii ale primăriilor la cheltuieli și prin gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale. Capacitatea administrativă ar include competențele personalului, investițiile realizate și fondurile atrase.

Evaluarea ar ține seama și de distanța față de infrastructura de transport, spitale și servicii de pompieri, precum și de accesul locuitorilor la școli, grădinițe, creșe, dispensare și medici. În privința serviciilor publice, ar fi analizate alimentarea cu apă, canalizarea, gazele, iluminatul public și transportul în comun.

PSD propune constituirea, în fiecare județ, a unui comitet de reorganizare coordonat în jurul instituției prefectului. Din acesta ar urma să facă parte reprezentanți ai consiliului județean, oficiului de cadastru, direcției de statistică, inspectoratului școlar, poliției și direcției agricole. Comitetul ar consulta autoritățile locale și ar transmite propuneri către MAI și Ministerul Dezvoltării.

Dragoș Benea a declarat că obiectivul este elaborarea unui document de reorganizare administrativ-teritorială, primul de acest tip de la reforma din 1968. El a precizat că PSD intenționează să finalizeze documentul în perspectiva unei eventuale angajări a răspunderii Guvernului în Parlament.

Europarlamentarul a susținut că în România există peste 450 de unități administrativ-teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori și alte aproximativ 1.100 cu cel mult 3.000 de locuitori. Tot el a afirmat că 55% dintre orașe nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori.

Potrivit PSD, în perspectiva cadrului financiar multianual al UE pentru perioada 2028–2034, reorganizarea ar putea consolida capacitatea primăriilor de a atrage fonduri europene și de la bugetul de stat.