PSD vrea să plafoneze indemnizațiile din consiliile de administrație ale companiilor de stat

PSD vrea să plafoneze indemnizațiile din consiliile de administrație ale companiilor de...

179788 – 03112026 – Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că în următoarele două săptămâni partidul va centraliza propunerile de comasare a unor instituții, agenții și companii de stat. El a indicat Ministerul Transporturilor drept unul dintre domeniile în care ar putea fi analizate comasări. Grindeanu susține că reorganizarea instituțiilor publice trebuie să genereze economii bugetare care să poată fi folosite pentru finanțarea politicilor economice și sociale din 2027.

De asemenea, Sorin Grindeanu a mai anunțat că va propune premierului ca, exceptând companiile listate la bursă, indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație să fie plafonate la nivelul salariului mediu pe economie.

Un alt anunț făcut de președintele PSD s-a referit la refirma administrației publice locale. Grindeanu a spus că săptămâna viitoare va fi prezentată o primă variantă de lucru a acestei reforme.

Până acum, propunerile de comasare, de plafonare a indemnizațiilor și de reorganizare a administrației nu au fost însoțite de o estimare a economiilor bugetare și nici de o analiză a efectelor asupra funcționării instituțiilor.