179968 – 20112026 – Raed Arafat respinge acuzațiile care i se aduc în dosarul privind elicopterul SMURD înlocuit în baza unei polițe de asigurare, după ce a fost trimis în judecată. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că nu a săvârșit nicio faptă penală și afirmă că operațiunea nu a produs niciun prejudiciu statului român.

Într-o reacție publică, Arafat a transmis că își menține poziția exprimată încă de la începutul anchetei și consideră acuzațiile formulate împotriva sa lipsite de fundament factual și juridic.

„Resping categoric acuzațiile care mi se aduc. Nu am săvârșit nicio faptă penală și consider că acuzațiile formulate împotriva mea sunt lipsite de fundament factual și juridic”, a transmis Raed Arafat.

Acesta a explicat că dosarul vizează înlocuirea unui elicopter distrus într-un accident, operațiune realizată în baza unei asigurări, fără ca statul român să înregistreze vreun prejudiciu.

Șeful DSU a invocat și hotărârile pronunțate anterior de instanțe în procedurile privind măsurile asigurătorii, susținând că acestea au fost ridicate integral.

Unul dintre argumentele invocate de Raed Arafat este o motivare a unei instanțe de judecată într-o procedură privind măsurile asigurătorii. Acesta a făcut referire la pasajul în care judecătorii au arătat că elicopterul nu a fost ascuns, iar introducerea sa în țară s-a făcut printr-un traseu administrativ transparent. Sursa :tvrinfo