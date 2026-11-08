Reactorul 1 de la Cernavodă a fost repus în funcţiune

179837 – 08112026 – După 100 de zile de la oprirea centralei de la Cernavodă, Unitatea 1 a fost repusă în funcţiune. Dunărea a crescut suficient pentru a permite răcirea acestui prim reactor. Mai trebuie să crească însă pentru ca şi a doua unitate să poată fi conectată. O decizie este aşteptată săptămâna viitoare. Până atunci, centrala de la Cernavodă va începe să introducă în sistem aproape 10% din producția naţională de energie, ceea ce va face România mai puţin dependentă de importuri scumpe.

A fost nevoie ca nivelul Dunării să crească cu aproape 40 de centimetri față de minimul atins în vară pentru ca reactorul 1 al centralei nucleare să poată fi repornit. Din bazinul de aspirație, este preluată apa necesară pentru pompele de răcire ale reactorului. În prezent, nivelul apei este de 208 cm. Când a fost oprită Unitatea 1, era de 170 cm.

Peste 200 de milioane de euro a pierdut România în cele trei luni în care centrala de la Cernavodă a fost oprită. Mai ales pentru că a trebuit să importe energie la prețuri mari.

Odată cu repornirea reactorului 1, aproape 700 de megawați intră în sistemul energetic național, adică în jur de 10% din producția națională zilnică.

O decizie privind repornirea reactorului 2 va fi luată luni.Directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan, a explicat că nivelul apei este în prezent de 2,08 metri, suficient pentru funcționarea Unității 1, însă repornirea Unității 2 depinde de mai mulți parametri tehnici.

Acesta a precizat că luni va fi efectuată o analiză a nivelului apei, a prognozei hidrologice și a influenței funcționării Unității 1 asupra condițiilor necesare repornirii Unității 2.

Pentru a evita alte întreruperi ale activității de la Cernavodă, e nevoie de lucrări hidrotehnice şi de dragare pe braţul Bala al Dunării, au stabilit specialiștii. Acestea ar permite creșterea nivelului apei cu peste un metru în dreptul centralei și o dublare a debitului.

Costul estimat al proiectului este de 200 de milioane de euro, tot atât cât a pierdut România în lunile în care centrala nu a funcționat. sursa:tvrinfo