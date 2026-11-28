180046– 28112026 – În condițiile atenționărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie privind intensificările vântului și ninsorile viscolite, pompierii recomandă populației să evite deplasările care nu sunt urgente și să respecte măsurile de siguranță.

Pentru prevenirea accidentelor, evitați trecerea sau staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și construcțiilor care au elemente care pot fi dislocate de vânt. De asemenea, trebuie evitată apropierea de clădirile aflate în construcție.

Activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime trebuie întrerupte pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase. În cazul în care sunt identificați stâlpi sau conductori electrici căzuți la pământ, aceștia nu trebuie atinși.

Pe timpul ninsorilor puternice, deplasările care nu sunt urgente ar trebui amânate. Persoanele care trebuie să plece la drum sunt sfătuite să verifice în prealabil starea traseului și eventualele restricții de circulație.

Șoferii trebuie să se asigure că autovehiculele sunt echipate pentru condiții de iarnă, cu anvelope corespunzătoare, lanțuri antiderapante, lopată și alte materiale necesare pentru situații neprevăzute.

Informații despre comportamentul în cazul producerii unor situații de urgență sunt disponibile pe platforma națională de pregătire, fiipregatit.ro.