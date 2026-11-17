179917 – 17112026 – Premierul Luca Niculescu a declarat, la 16 noiembrie, că reorganizarea administrativ-teritorială a României trebuie realizată, dar că o decizie privind comasarea comunelor va fi luată după consultări și analizarea propunerilor.

Declarația a fost făcută după participarea la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Premierul a precizat că etapa comasării voluntare ar urma să fie parcursă până în martie 2027, după care Guvernul va analiza variantele de reorganizare.

Discuția a fost declanșată și de propunerea PSD privind comasarea obligatorie a comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, după încheierea etapei voluntare.

Președintele Asociației Municipiilor din România, Lia-Olguța Vasilescu, a precizat că nu există o decizie privind reorganizarea județelor după structura curților de apel. Ea a prezentat, cu titlu personal, și varianta unei regionalizări construite pe structura actualelor agenții pentru dezvoltare regională.

Primarul Craiovei a invocat dificultățile administrative întâmpinate în proiectele desfășurate între două județe și a dat exemplul unui contract de aducțiune de apă care a avut o durată de 13 ani, dintre care șapte ani au fost alocați procedurilor birocratice.

Premierul a mai anunțat constituirea unui grup de lucru între administrația centrală și cea locală pentru îmbunătățirea sistemului de achiziții publice.

Deocamdată, comasarea comunelor sub pragul de 3.000 de locuitori și reorganizarea județelor rămân propuneri aflate în discuție. Nu a fost prezentat un proiect legislativ final și nu a fost anunțată o decizie a Guvernului.