Republica Moldova a pus în funcțiune linia electrică Vulcănești–Chișinău. România poate furniza energie fără tranzit prin Transnistria

179841 – 09112026 – Duminică, 8 noiembrie, Republica Moldova a pus sub tensiune linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, o infrastructură care permite transportul energiei electrice din România și de pe piața europeană către centrul țării, fără tranzitarea nodului energetic de la Cuciurgan, din regiunea transnistreană. La inaugurare au participat președinta Maia Sandu și comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

Linia are aproximativ 157 de kilometri și traversează 35 de localități. Proiectul include modernizarea stației electrice Chișinău și extinderea stației Vulcănești. Potrivit autorităților moldovene, noua conexiune diversifică rutele de aprovizionare și reduce vulnerabilitatea sistemului energetic național la eventuale întreruperi.

Până la realizarea investiției, infrastructura de transport prin centrala de la Cuciurgan reprezenta un punct important de tranzit pentru alimentarea cu energie electrică a Republicii Moldova. Noua linie oferă o rută alternativă, care permite importurile prin interconexiunea cu România și rețeaua europeană.

Investiția a fost realizată cu sprijinul Băncii Mondiale și al Guvernului Republicii Moldova. Costul proiectului este de aproximativ 61 de milioane de euro. Lucrările de construcție s-au încheiat în noiembrie 2025, iar infrastructura a trecut ulterior prin testări tehnice și proceduri de recepție, înainte de punerea sub tensiune.

Președintele Maia Sandu a declarat că noua conexiune reduce riscul de deconectare și permite Republicii Moldova să decidă mai flexibil de unde cumpără energia electrică. Comisarul european Marta Kos a prezentat proiectul drept un pas în reducerea dependenței energetice de Rusia.

Autoritățile de la Chișinău pregătesc și alte interconexiuni cu România, între care liniile Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș, pentru a diversifica suplimentar transportul energiei electrice și a consolida legătura cu sistemul energetic european.