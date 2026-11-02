Republica Moldova participă la un proiect european de apărare prin SAFE

179779 – 02112026 – Republica Moldova va participa, alături de România, la un proiect european de achiziție a platformelor de transport auto multifuncționale pe roți, finanțat prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe). Documentele care formalizează implicarea Ministerului Apărării de la Chișinău urmează să fie semnate astăzi, 2 noiembrie, în cadrul unei ceremonii la care participă premierul României, Luca Niculescu.

Participarea Republicii Moldova la proiect permite extinderea cooperării militare bilaterale prin mecanismul european al achizițiilor comune.

Proiectul vizează achiziția unor platforme militare de transport pe roți, în mai multe configurații, destinate transportului de personal, echipamente și materiale. Vehiculele sunt produse de IDV Defence Vehicles, companie din grupul italian Iveco Defence Vehicles.

Programul românesc pentru aceste platforme are o valoare estimată de 344,4 milioane de euro, fără TVA. Un contract subsecvent încheiat în baza acordului-cadru din 2019 prevede livrarea a 860 de vehicule în perioada 2026–2028, pentru o valoare de aproximativ 1,069 miliarde de lei, fără TVA.

Republica Moldova urmărește să achiziționeze vehicule militare moderne pentru înlocuirea unei părți din tehnica de proveniență sovietică aflată în dotarea armatei. Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, a indicat anterior că platformele produse de IDV sunt avute în vedere prin cooperarea cu România. Numărul vehiculelor care vor reveni Republicii Moldova și contribuția financiară a acesteia nu au fost precizate public.

SAFE este instrumentul Uniunii Europene care pune la dispoziția statelor membre împrumuturi de până la 150 de miliarde de euro pentru investiții în apărare și achiziții comune de echipamente militare.

Republica Moldova nu beneficiază direct de împrumuturile SAFE, rezervate statelor membre, dar poate participa la proiecte comune în baza statutului de țară parteneră și a acordului de parteneriat în domeniul securității și apărării încheiat cu Uniunea Europeană.

Participarea Chișinăului la proiectul derulat împreună cu România are loc în cadrul procesului de modernizare a armatei moldovene, accelerat după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Republica Moldova urmărește să își consolideze capacitatea de apărare și să reducă dependența de echipamentele militare de fabricație sovietică.