Republica Moldova și Ucraina își consolidează cooperarea tehnico-militară

179884 – 13112026 – Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare tehnico-militară cu Ucraina, semnat la Kiev la 26 octombrie 2026, care stabilește cadrul juridic pentru dezvoltarea cooperării dintre cele două state în domeniul apărării, inclusiv prin schimburi de informații, tehnologii, experiență profesională și instruirea specialiștilor militari.

Potrivit documentului publicat de Guvernul Republicii Moldova, colaborarea va acoperi modernizarea, repararea și întreținerea tehnicii militare, asigurarea pieselor de schimb, logistica, comunicațiile, tehnologiile informaționale și protecția infrastructurii critice.

Un capitol distinct privește apărarea cibernetică și pregătirea personalului. Cele două state vor putea organiza stagii de instruire, seminare și schimburi de experiență între instituțiile de învățământ militar.

Acordul prevede și dezvoltarea, testarea și cercetarea comună a echipamentelor, precum și transferul de cunoștințe și tehnologii. Sunt permise acordarea de asistență și donațiile de produse neletale, între care ambulanțe, autospeciale și drone sau quadcoptere fără destinație de luptă.

Neutralitatea Republicii Moldova, prevăzută expres în acord

Documentul conține prevederi referitoare la statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Implementarea acordului nu trebuie să aducă atingere acestui statut, iar activitățile desfășurate în baza lui nu pot contribui la operațiuni militare într-un conflict armat.

De asemenea, rezultatele cooperării nu pot fi utilizate în scopuri militare operative sau ofensive, iar acordul nu permite dislocarea trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova.

Fiecare proiect va necesita aprobarea prealabilă a autorităților competente din ambele state, după evaluarea riscurilor pentru securitatea națională.

Acordul are o valabilitate inițială de cinci ani și se prelungește automat pentru perioade succesive de aceeași durată. Oricare dintre părți îl poate denunța prin notificare diplomatică, încetarea aplicării urmând să se producă după șase luni de la primirea notificării.

Argumentul securității spațiului aerian

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat anterior că înțelegerea urmărește inclusiv identificarea unor soluții tehnologice pentru interceptarea dronelor.

Potrivit declarațiilor sale din timpul vizitei la Kiev, de la începutul războiului din Ucraina spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de peste 100 de ori, iar drone și fragmente de proiectile au ajuns pe teritoriul țării.

Autoritățile moldovene consideră că experiența acumulată de Ucraina în combaterea atacurilor cu drone poate contribui la dezvoltarea capacităților naționale de apărare.

Documentul urmează să fie examinat de Parlamentul de la Chișinău, iar intrarea sa în vigoare este condiționată de finalizarea procedurilor interne de ratificare de către ambele state.