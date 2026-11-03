Restaurarea Muzeului Național de Istorie – peste 150 de milioane de euro

179789 – 03112026 – La începutul anului 2028 vor începe lucrările de consolidare și restaurare a Muzeului Național de Istorie a României (MNIR). Investiția estimată depășește 150 de milioane de euro și este prevăzută în cadrul unui acord de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Potrivit informațiilor prezentate luni de reprezentanții Ministerului Culturii și ai muzeului, documentația pentru intervențiile asupra clădirii se află în etapa finală de avizare. Ministerul intenționează să aprobe până la sfârșitul anului indicatorii tehnico-economici, iar în 2027 să organizeze achizițiile pentru proiectarea finală și execuția lucrărilor.

Calendarul este condiționat de finalizarea avizelor, aprobarea proiectului și încheierea contractelor, iar durata lucrărilor este estimată în acest moment la cinci ani.

Patrimoniul muzeului, care include și colecția filatelică, numără peste 17 milioane de obiecte, cre trebuie mutate înainte de începerea intervențiilor. În prezent încă se analizează variante pentru amenajarea unui depozit cate să asigure condițiile de conservare.

Proiectul vizează atât consolidarea structurii, cât și modernizarea funcțională a clădirii fostului Palat al Poștelor, construită cu mai bine de un secol în urmă. Potrivit arhitectului Mircea Căpățână, imobilul are probleme structurale și nu dispune de toate sistemele de siguranță și protecție la incendiu necesare unui muzeu modern.

Planul include înlocuirea corpului central construit în anii 1970, care adăpostește baza copiei Columnei lui Traian, cu o construcție cu dimensiuni diferite. Proiectanții urmăresc și redeschiderea curții interioare, precum și realizarea unui acces suplimentar dinspre Centrul Istoric al Bucureștiului.

MNIR nu intenționează să suspende accesul publicului la colecții în perioada de restaurare, existând propunerea ca pe durata lucrărilor exponatele să fi prezentate publicului în spații alternative.

Două decenii de discuții

Discuțiile despre restaurarea MNIR au o istorie de peste 20 de ani, marcată de începerea unor lucrări în 2002, sistarea acestora în 2006, eșecul unei noi proceduri începând din 2015 și reluarea pregătirii proiectului în cadrul unui acord de finanțare cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Clădirea, monument istoric, este realizată după proiectul arhitectului Alexandru Săvulescu, a fost inaugurată în 1903, în prezența regelui Carol I, și până în 1970 a funcționat ca sediu al Poștei Centrale.

În perioada 1970–1972 imobilul a fost renovat și amenajat pentru funcțiunea muzeală, în 1972 fiind inaugurat Muzeul Național de Istorie a României.

Prima încercare de restaurare a fost în perioada Guvernului Năstase. În 2002, la nivel guvernamental, s-a decis începerea lucrărilor de consolidare și restaurare a clădirii, concomitent cu refacerea expoziției de bază.

Pentru desfășurarea intervențiilor, patrimoniul muzeului a fost strâns și depozitat. Au rămas deschise publicului expozițiile permanente de la parter și subsol, precum și expozițiile temporare.

În 2006, după finalizarea unei mici părți a proiectului, lucrările au fost sistate.

După 2006, clădirea a continuat să se degradeze, iar o parte importantă a spațiilor nu a mai putut fi utilizată pentru expoziții sau activități cu publicul, unele zone fiind transformate în depozite temporare pentru protejarea patrimoniului.

O a doua încercare de restaurare a fost în 2015, când conducerea muzeului a încercat să organizeze un concurs de soluții pentru restaurarea și reorganizarea clădirii.

Potrivit declarațiilor făcute în 2022 de Ernest Oberländer-Târnoveanu, muzeul a pierdut mai mult de șase ani în dispute judiciare cu Ordinul Arhitecților din România.

Directorul muzeului a descris procedura drept un eșec care a întârziat reluarea proiectului.

În urma unui Acord-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), din 2022, apare a a treia oportunitate pentru consolidarea și restaurarea muzeului. Programul cuprinde opt obiective de investiții culturale, între care restaurarea MNIR, restaurarea unor teatre și clădiri de patrimoniu și construirea unei noi săli de concerte pentru Opera Națională Română din Iași.

Valoarea totală netă a programului este de 270 de milioane de euro:

216 milioane de euro, reprezentând 80%, provin din împrumutul BDCE;

54 de milioane de euro, reprezentând 20%, reprezintă contribuția bugetului de stat.

În noiembrie 2023, ministrul Culturii de la acea dată, Raluca Turcan, anunța alocarea a 100 de milioane de euro pentru proiectul MNIR.

Investiția era prezentată atunci drept a doua cea mai mare intervenție asupra unui monument istoric realizată de o instituție a statului, după restaurarea Palatului Culturii din Iași.

În ianuarie 2024, Ministerul Culturii a anunțat licitația pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI).

Valoarea estimată a contractului era de 10.572.733 lei, iar durata prevăzută era de 180 de zile.

La 21 octombrie 2024, Unitatea de Management a Proiectului din Ministerul Culturii a anunțat semnarea contractului pentru elaborarea documentației.

Documentația trebuia elaborată în maximum 180 de zile de la emiterea ordinului de începere a proiectării, fără a include perioada necesară obținerii avizelor și autorizațiilor.

Ministerul Culturii a identificat atunci mai multe probleme ale clădirii – degradarea acoperișului, instalațiile electrice și sanitare învechite, umiditatea excesivă, probleme structurale și dificultăți privind conservarea și expunerea patrimoniului.

Proiectul prevedea și extinderea spațiilor muzeale, amenajarea unor laboratoare moderne de cercetare și restaurare și reorganizarea traseului expozițional.