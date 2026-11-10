Restricțiile temporare de trafic auto în PTF Sighetu Marmației  (Podul Istoric)

179858 – 10112026 – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră aduce la cunoștința opiniei publice și a participanților la trafic faptul că astăzi, 10 noiembrie 2026, pînă la ora 16:00, traficul auto prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației (Podul Istoric) este suspendat temporar.

Măsura este necesară pentru derularea primei etape de modernizare a infrastructurii din punct, ce presupune înlocuirea vechilor tonete de control cu structuri noi. Pentru amplasarea primelor două tonete este necesară utilizarea unei automacara în interiorul punctului de trecere, operațiune ce determină blocarea accesului autovehiculelor pe o durată de maximum 8 ore.

Precizări importante pentru participanții la trafic:

Traficul pietonal nu este afectat și se desfășoară în condiții normale.

Traficul auto este redirecționat către mijloace alternative: conducătorii auto pot tranzita frontiera către Ucraina prin PTF Sighetu Marmației II.

Autoritățile de frontieră din Ucraina au fost informate oficial cu privire la acest program de lucrări.

Odată cu reluarea traficului auto, la nivelul punctului de trecere vor fi dispuse măsuri operative suplimentare, iar polițiștii de frontieră sunt pregătiți să intervină direct pentru fluidizarea circulației în cazul în care se vor înregistra timpi crescuți de așteptare.

Lucrările se desfășoară în cadrul proiectului „EQUIPBCP-Upgrading Police Border Crossing Points” (cod nr. HUSKROUA/23/RS/3.2/039), finanțat prin Programul Interreg VI–A Ungaria-Slovacia-Ucraina-România 2021-2027.

Prin intermediul acestui proiect au fost achiziționate 4 tonete duble noi destinate controlului de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației (Podul Istoric), urmând ca în perioada imediat următoare să fie finalizată înlocuirea tuturor spațiilor de lucru existente.