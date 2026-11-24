180001– 24112026 – Muzeul Național Cotroceni, în parteneriat cu NOD Festival și Organizația SALVAȚI COPIII, cu susținerea AQUA Carpatica, a organizat luni, 23 noiembrie 2026, un eveniment adresat copiilor: „Rime pentru puștime”. Desfășurată sub forma unui club de carte, activitatea a fost deopotrivă amuzantă și educativă, axându-se pe poezie, jocuri de limbaj și rime, oferind un mediu prietenos în care copiii s-au apropiat de cărți prin umor, ritm și imaginație.

Timp de două ore și jumătate, 24 de copii, cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, au participat la un tur ghidat al Muzeului, conceput ca un joc interactiv construit în jurul traseului, urmat de un atelier de poezie, susținut de poeta Carmen Tiderle. Pe parcursul atelierului „Rime pentru puștime”, copiii au citit poezii, le-au analizat, au discutat despre idei și rime și au compus o poezie pe loc. Prin acest eveniment, organizatorii au urmărit să încurajeze creativitatea, expresivitatea și plăcerea de a citi.

Un îndemn la lectură a transmis și Liviu Jicman, Directorul general al Muzeului Național Cotroceni: „să citiți cartea primită astăzi și să încercați să descoperiți cât mai multe cărți pentru că ele deschid porți către multe lumi!”