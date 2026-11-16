România a câștigat cel de-al 9-lea mandat în Consiliul ITU

179910 – 16112026 – România a câștigat astăzi cel de-al 9-lea mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor, care are loc la Doha, Statul Qatar. Prin obținerea acestui mandat, România își reconfirmă poziția și relevanța în cadrul Uniunii, contribuind totodată la consolidarea influenței Uniunii Europene și valorilor transatlantice.

Rezultatul alegerilor pentru Consiliul UIT, Regiunea C

România a participat la alegeri în cadrul Regiunii C (Europa de Est și Asia de Nord), unde 8 țări au candidat pentru 5 locuri, aceasta fiind cea mai competitivă regiune. Țara noastră a fost aleasă cu 110 voturi. Pe baza voturilor primite, Azerbaidjan, Bulgaria, Republica Cehă, Polonia și România au obținut mandate în cadrul Consiliului UIT.

În cadrul aceleiași conferințe, americanca Doreen Bogdan-Martin – prima femeie aflată la conducerea acestei organizații înființate în 1865 și devenite agenție specializată a ONU în 1947 – a fost realeasă pentru un nou mandat de patru ani în funcția de secretar general al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT). Funcția de Secretar General adjunct al UIT i-a revenit lui Adel Darwish, acesta fiind susținut de administrația din Bahrein, iar Seizo Onoe (Japonia) a fost reconfirmat în funcția de Director al Biroului de Standardizare.

Funcțiile de Director al Biroului Dezvoltare în Telecomunicații, respectiv Director al Biroului Radiocomunicații, au revenit Europei, prin Nele Leosk (Estonia) și Eric Fournier (Franța).