România a participat la summitul energetic P-TEC de la Varșovia. Energia nucleară...

179960 – 20112026 – România a participat la cea de-a șaptea reuniune ministerială a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată la Varșovia în perioada 18-19 noiembrie 2026. Discuțiile au vizat securitatea energetică, dezvoltarea proiectelor nucleare civile, aprovizionarea cu gaze naturale și investițiile în infrastructura energetică regională.

Delegația României a fost condusă de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, și a inclus reprezentanți ai companiilor din sectorul energetic: Mihai Gioară, director general al Nuclearelectrica, Alexandru Havriș, reprezentant al Energonuclear, și Ion Sterian, director general al Transgaz.

În ultima zi a reuniunii, ministrul român a participat la sesiunea ministerială dedicată dezvoltării energiei nucleare civile la scară industrială, intitulată „Civil Nuclear at Scale: A Transatlantic Industrial Agenda”.

Discuțiile au reunit oficiali din Polonia, Bulgaria, Slovacia și reprezentanți ai Departamentului Energiei din Statele Unite. Delegația română a avut, de asemenea, întrevederi cu Renee Sonderman, reprezentant al Biroului pentru Controlul Armelor și Neproliferare al Departamentului de Stat al SUA, și cu reprezentanți ai companiei ucrainene Naftogaz.

România a co-prezidat, alături de Statele Unite, Grupul de Lucru pentru Energie Nucleară Civilă din cadrul P-TEC. Acest format urmărește cooperarea în dezvoltarea tehnologiilor nucleare, consolidarea lanțurilor de aprovizionare, pregătirea specialiștilor și atragerea investițiilor în sector.

Reuniunea de la Varșovia a fost organizată de Polonia și Statele Unite. Potrivit declarației comune a președinților reuniunii, ministrul polonez al Energiei, Miłosz Motyka, și secretarul american pentru Energie, Chris Wright, participanții au susținut diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, dezvoltarea energiei nucleare civile și protejarea infrastructurii critice.

Agenda P-TEC a inclus și cooperarea regională în domeniul gazelor naturale și utilizarea infrastructurii existente pentru diversificarea livrărilor. Aceste teme au legătură directă cu proiectele regionale de interconectare și cu dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze, prin care statele din Europa Centrală și de Sud-Est urmăresc să își diversifice sursele de aprovizionare.