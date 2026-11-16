România cere accelerarea operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră

179908 – 16112026 – Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se reunesc luni, 16 noiembrie 2026, la Bruxelles, pentru a discuta războiul din Ucraina, sprijinul acordat Kievului înaintea sezonului rece și amenințările hibride atribuite Rusiei. România este reprezentată de ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, care va susține accelerarea operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră și protejarea libertății de navigație comercială.

Reuniunea Consiliului Afaceri Externe este prezidată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, participă la începutul discuțiilor privind situația din Ucraina.

Pe agenda reuniunii se află evaluarea sprijinului european pentru Kiev în perspectiva sezonului rece, cu accent pe protejarea infrastructurii energetice și asigurarea necesităților populației afectate de război. Miniștrii vor analiza și măsurile de răspuns la acțiunile hibride atribuite Rusiei, care vizează statele membre și instituțiile europene.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Dan Neculăescu va aborda riscurile la adresa navigației comerciale în Marea Neagră, în contextul incidentelor de securitate din regiune. Ministrul va pleda pentru protejarea libertății de navigație și accelerarea operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră, inițiativă susținută de România în cadrul abordării strategice a Uniunii Europene pentru regiune.

Șeful diplomației române va reafirma sprijinul multidimensional acordat Ucrainei și necesitatea unei păci juste și durabile. De asemenea, va susține implicarea activă a Uniunii Europene în eforturile diplomatice și coordonarea răspunsului european la amenințările hibride.

De asemenea, miniștrii vor analiza și evoluțiile din Orientul Mijlociu, cu accent pe situația din Siria, Israel și Palestina. În cazul Siriei, discuțiile vor viza sprijinul european pentru tranziția politică și redresarea socioeconomică.

După reuniunea Consiliului Afaceri Externe, miniștrii vor participa la o întâlnire dedicată securității și conectivității transregionale, alături de reprezentanți ai statelor din Caucazul de Sud, Asia Centrală, Republica Moldova, Turcia și Ucraina.