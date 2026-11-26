Ca de obicei, Executivul comunitar îndeamnă la restricții fără să țină cont de realitățile sociale

180025– 26112026 –Reprezentanții Comisiei Europene se întâlnesc joi, 26 noiembrie, la București, cu oficialii Ministerului Finanțelor pentru a analiza proiecțiile bugetare ale României pentru 2027 și măsurile necesare respectării angajamentelor de reducere a deficitului bugetar. Discuțiile au loc după ce Comisia a avertizat asupra riscului ca România să depășească anul viitor plafonul de creștere a cheltuielilor nete.

Misiunea tehnică a Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) are loc în momentul în care Guvernul lucrează construcția bugetului pentru 2027.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, pentru a respecta ținta de deficit din 2027, România trebuie să facă o ajustare bugetară de aproximativ 1% din PIB, dar valoarea exactă va fi stabilită odată cu definitivarea bugetului.

Comisia avertizează asupra cheltuielilor din 2027

Misiunea tehnică are loc la o zi după publicarea evaluării Comisiei Europene privind situația economică și fiscală a României. Executivul comunitar a decis să mențină în suspende procedura de deficit excesiv, dar a semnalat riscuri privind respectarea traiectoriei cheltuielilor în 2027.

Potrivit prognozei Comisiei, cheltuielile nete ale României ar putea crește cu 5,8% în 2027, peste plafonul anual recomandat de 4,6%. În termeni cumulați, raportat la anul de referință 2024, cheltuielile ar urma să rămână în limitele traiectoriei corective.

Comisia estimează un deficit bugetar de 5,8% din PIB în 2027, după 6% în 2026. Datoria publică ar urma să ajungă la 62,6% din PIB anul viitor și la 64,2% în 2028.

Ajustarea de 1% din PIB înseamnă aproximativ 21 de miliarde de lei

La un PIB nominal estimat pentru 2026 la aproximativ 2.086 de miliarde de lei, un punct procentual reprezintă circa 20,9 miliarde de lei. Suma oferă un reper pentru dimensiunea ajustării discutate de ministrul Finanțelor, urmând ca valoarea exactă să depindă de proiecțiile pentru 2027.

Corecția poate fi realizată prin limitarea unor cheltuieli publice, creșterea veniturilor bugetare sau o combinație între cele două variante.

Printre capitolele care vor necesita o evaluare se află cheltuielile de personal, bunurile și serviciile, transferurile sociale și investițiile finanțate din bugetul național. Guvernul trebuie să țină cont și de angajamentele privind apărarea și de proiectele aflate în derulare.

O problemă separată o reprezintă solicitările instituțiilor publice pentru o nouă rectificare bugetară. Potrivit lui Nazare, acestea se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei. Ministrul a recomandat amânarea celei de-a doua rectificări până la clarificarea sumelor care vor fi rambursate prin cererea de plată numărul 6 din PNRR.

Indexarea pensiilor, pe agenda discuțiilor cu Bruxelles-ul

Un alt subiect pe care Alexandru Nazare intenționează să îl discute cu reprezentanții Comisiei Europene este posibilitatea obținerii unei derogări pentru indexarea pensiilor în 2027.

Ministrul a explicat că situația fiscală s-a schimbat după ce datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB, iar această evoluție impune luarea în calcul a unor constrângeri suplimentare.

O indexare de 7,3%, corespunzătoare formulei legale, ar presupune un efort bugetar estimat la aproximativ 9,6 miliarde de lei anual, potrivit calculelor prezentate de ministrul Muncii, Florin Manole.

Decizia privind majorarea pensiilor nu a fost anunțată. Eventuala derogare solicitată Bruxelles-ului trebuie analizată în raport cu angajamentele fiscale ale României și cu spațiul bugetar disponibil.