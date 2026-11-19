Rețelele de influență continuă să funcționeze după anularea scrutinului din 2024

179953 – 19112026 – România este prezentată drept cel mai clar caz european de manipulare electorală facilitată de platformele digitale. Raportul State of Manipulation, publicat în noiembrie 2026 de organizația Alliance4Europe și membrii Counter Disinformation Network, sunt analizate operațiunile de influență care au vizat alegerile europene, utilizarea conturilor coordonate, propaganda distribuită prin inteligență artificială și dificultățile platformelor de a opri aceste campanii. Autorii arată că anularea alegerilor prezidențiale din România din 2024 nu a încheiat problema, iar rețelele care distribuie conținut provenit din surse rusești continuă să funcționeze în spațiul informațional românesc.

Concluzia generală este că operațiunile de manipulare au devenit mai rapide, mai ieftine și mai ușor de adaptat de la o țară la alta. Infrastructurile digitale folosite într-o campanie electorală pot fi reutilizate ulterior în alte state, cu schimbarea limbii, a identității conturilor și a temelor promovate.

Rețelele digitale pot influența mai multe alegeri

Unul dintre exemplele documentate este o rețea de peste 550 de conturi false de pe platforma X, identificată în timpul alegerilor din Olanda, în octombrie 2025. Cel puțin 225 de conturi au fost asociate unor operatori din Nigeria, iar rețeaua a generat peste 23.000 de postări în sprijinul unor partide de extremă dreapta.

Ulterior, aceleași conturi au fost utilizate în contextul alegerilor din Ungaria, din aprilie 2026, și al scrutinului din Suedia. În august 2026, cercetătorii au identificat 8.505 conturi asociate rețelei în Suedia. Două conturi urmăreau deja utilizatori sârbi înaintea alegerilor prezidențiale anticipate.

Potrivit estimării Alliance4Europe, platforma X eliminase mai puțin de 1% dintre conturile identificate anterior.

O altă categorie de operațiuni este reprezentată de Matryoshka și Doppelganger, rețele asociate Rusiei. Prima a distribuit materiale video false care utilizau identitatea vizuală a unor instituții media europene, precum AFP, Deutsche Welle, Euronews și Der Spiegel. A doua a folosit site-uri-clonă și conturi false pentru a distribui mesaje politice în mai multe țări.

Inteligența artificială multiplică volumul dezinformării

Alliance4Europe identifică peste 7.300 de materiale video geopolitice generate cu inteligență artificială, distribuite de cel puțin 29 de canale YouTube. Unele materiale prezentau confruntări militare inventate, negate ulterior de statele implicate.

O cercetare realizată de Reset Tech, citată în raport, a identificat 6.601 de conturi care au publicat 962.000 de materiale politice generate cu inteligență artificială, acumulând peste patru miliarde de vizualizări în opt luni.

Manipularea este susținută și de mecanisme comerciale. Potrivit raportului, 84% dintre paginile Facebook demonetizate pentru răspândirea repetată a dezinformării au recâștigat posibilitatea de monetizare. O sută de canale YouTube care distribuie discurs instigator la ură ar urma să obțină venituri de aproximativ 13,3 milioane de dolari în 2026.

Autorii atrag atenția și asupra utilizării chatboturilor pentru validarea unor narațiuni false. Într-un test realizat de Debunk.org asupra a zece chatboturi, 46 dintre 100 de răspunsuri au preluat narațiuni de dezinformare despre Lituania.

România, cazul de referință al raportului

În secțiunea dedicată României și Bulgariei, Alliance4Europe califică anularea alegerilor prezidențiale din 2024 drept cel mai clar caz european de manipulare electorală facilitată de platformele digitale.

La primul tur al scrutinului din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu a obținut 2.120.401 voturi, reprezentând 22,94%, iar Elena Lasconi s-a clasat pe locul al doilea, cu 19,18%.

Documentele declasificate la 4 decembrie 2024, prezentate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, au descris o campanie de promovare coordonată pe TikTok, prin intermediul unor conturi și influenceri, precum și exploatarea algoritmilor platformei pentru creșterea vizibilității candidatului.

Potrivit informațiilor prezentate de Serviciul Român de Informații, rețeaua asociată direct promovării lui Călin Georgescu număra aproximativ 25.000 de conturi TikTok. Un canal Telegram furniza instrucțiuni privind conținutul, hashtagurile și modalitățile de distribuire a materialelor.

Documentele au semnalat și promovarea electorală prin influenceri fără marcarea corespunzătoare a unor materiale drept publicitate politică, precum și neconcordanțe între amploarea campaniei și cheltuielile declarate.

Curtea Constituțională a României a anulat întregul proces electoral prin Hotărârea nr. 32 din 6 decembrie 2024. În motivare, judecătorii au reținut că neregulile și încălcările legislației electorale au afectat caracterul liber și corect al votului, egalitatea de șanse între candidați, transparența campaniei și regulile de finanțare electorală.

La 17 decembrie 2024, Comisia Europeană a deschis o procedură formală împotriva TikTok, pentru posibila încălcare a obligațiilor prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA). Investigația a vizat sistemele de recomandare, manipularea coordonată și neautentică, precum și publicitatea politică.

Canale de propagare a conținutului rusesc, active și în 2026

Raportul Alliance4Europe arată că presiunea informațională asupra României nu a dispărut după anularea alegerilor.

Este menționat canalul News Time Romania, prezent pe Telegram și TikTok, care a redistribuit de peste 8.100 de ori, începând din 2023, materiale provenite de la surse sancționate sau aliniate statului rus, între care SouthFront și Rybar.

O cercetare publicată la 20 martie 2026 de Digital Forensic Research Lab (DFRLab) detaliază activitatea acestui canal. Analiza a 788 de videoclipuri TikTok a arătat că 54,8% dintre materialele preluate proveneau de la surse sancționate sau aliniate statului rus. Pe Telegram au fost identificate peste 8.100 de referințe la asemenea surse, în perioada 2023-februarie 2026.

DFRLab a constatat că News Time Romania nu produce materiale jurnalistice proprii, ci traduce și redistribuie conținut provenit din alte publicații și canale, funcționând ca punct de adaptare a mesajelor externe pentru publicul românesc.

Cercetarea nu stabilește că acest canal a coordonat campania electorală din 2024, dar documentează persistența infrastructurii prin care narațiunile geopolitice asociate unor surse rusești ajung la publicul din România.

Problemele au continuat și la alegerile din 2025

Observatorii internaționali au identificat deficiențe și la scrutinul prezidențial repetat din mai 2025.

În raportul final publicat la 28 octombrie 2025, Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului a consemnat comportamente neautentice pe scară largă în mediul online, supravegherea fragmentată a campaniei digitale și lipsa transparenței în gestionarea sesizărilor.

Observatorii au recomandat reguli mai clare pentru combaterea comportamentelor coordonate neautentice, transparență asupra cheltuielilor electorale și măsuri care să protejeze dezbaterea politică legitimă.

Raportul Alliance4Europe pune cazul României în legătură cu evoluțiile din Olanda, Ungaria, Suedia, Polonia și Franța. În toate aceste state, cercetătorii au identificat mecanisme de amplificare artificială, utilizarea unor conturi coordonate și exploatarea tensiunilor politice sau sociale.

Autorii atrag atenția că eliminarea postărilor individuale nu rezolvă problema atât timp cât infrastructura de distribuție și sursele de finanțare rămân active.

Printre recomandările adresate instituțiilor europene se numără aplicarea mai fermă a articolelor 34 și 35 din DSA, care prevăd evaluarea și diminuarea riscurilor sistemice ale platformelor foarte mari, inclusiv cele care afectează procesele electorale. Alliance4Europe solicită investigarea modului în care X, Google și TikTok gestionează operațiunile de influență, precum și sancționarea platformelor care nu intervin eficient.

Organizația propune și constituirea unor rețele naționale de reacție rapidă, în care cercetătorii OSINT, jurnaliștii, organizațiile de verificare a informațiilor și autoritățile să poată verifica alertele și interveni în câteva ore.

Pentru România, concluzia raportului este că anularea scrutinului din 2024 a expus vulnerabilități care nu au fost eliminate prin repetarea alegerilor. Protejarea proceselor electorale presupune identificarea rețelelor de influență, verificarea finanțării promovării politice și intervenția rapidă asupra infrastructurii care permite propagarea mesajelor coordonate.