România nu are o evidență completă a abuzurilor asupra vârstnicilor. Sărăcia îi...

180032– 27112026 – Peste jumătate dintre persoanele cu vârsta de peste 60 de ani din România au nevoie frecvent de ajutor în activitățile zilnice sau depind de sprijinul altor persoane, în timp ce 29% locuiesc singure, iar 13% spun că nu au pe cine să se bazeze în caz de nevoie. Datele reies din Barometrul ECHO al îmbătrânirii – „România după 60: Realitatea de astăzi. Nevoile de mâine”, realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), la comanda Centrelor ECHO, în colaborare cu Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă.

Potrivit rezultatelor, 43% dintre respondenți declară că se descurcă singuri cu activitățile zilnice, 46% au nevoie frecvent de ajutor, iar 7% sunt dependenți de alte persoane. Cele mai frecvente activități pentru care solicită sprijin sunt administrarea medicamentelor (32%), igiena personală (31%), gătitul (29%) și deplasările în afara locuinței (24%).

Familia rămâne principala sursă de sprijin. Aproximativ 28% dintre seniori se bazează pe soț, soție sau partener, iar 14% pe copii. Doar 7% beneficiază de ajutorul unui îngrijitor plătit și 5% indică personalul medical sau social drept sursă de sprijin.

Singurătatea și izolarea socială afectează o parte importantă a populației vârstnice

Barometrul arată că 37% dintre respondenți se simt frecvent singuri, 29% locuiesc singuri, iar 50% au contacte rare cu familia apropiată. Aproape trei din zece participanți nu au discutat deloc cu familia despre problemele personale în ultima lună. În plus, 38% nu participă la activități sociale, culturale, religioase sau recreative.

Costurile reprezintă principalul obstacol în participarea la viața socială, fiind menționate de 76% dintre persoanele care participă rar sau deloc la asemenea activități. Doar 11% spun că nu sunt interesate de aceste activități.

Accesul la servicii medicale și prevenție este limitat în principal de problemele financiare

Aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 47%, își apreciază starea de sănătate ca fiind proastă sau foarte proastă. Numai 13% merg la controale preventive cel puțin o dată pe an, în timp ce 23% se adresează medicului doar atunci când apare o problemă, iar 10% declară că aproape niciodată nu fac controale medicale.

Pentru 48% dintre participanți, costurile împiedică accesul la prevenție. Lipsa încrederii în sistemul medical este menționată de 13%, iar 15% consideră că prevenția nu este necesară.

Întrebați ce servicii le-ar îmbunătăți calitatea vieții, 32% dintre seniori au indicat recuperarea și kinetoterapia, 31% activitățile fizice adaptate vârstei, iar 29% sprijinul pentru administrarea tratamentelor. Activitățile de socializare au fost menționate de 27% dintre respondenți, transportul către medic sau alte servicii de 21%, iar consilierea psihologică de 19%.

Centrele rezidențiale pentru vârstnici se confruntă cu un deficit de încredere și informare

Potrivit barometrului, 61% dintre respondenți spun că nu sunt deloc informați despre serviciile oferite de centrele rezidențiale pentru vârstnici, iar 67% au o părere proastă despre căminele de bătrâni. Aproape jumătate, respectiv 47%, asociază aceste instituții cu un loc trist și izolat, în timp ce 65% nu cunosc existența unui centru în apropierea locuinței.

Percepțiile negative sunt influențate în principal de experiențele altor persoane. Dintre cei care au o părere nefavorabilă, 43% invocă experiența neplăcută a unei rude sau a unui prieten, 27% informațiile din rețelele sociale și 19% relatările din presă. Doar 9% se bazează pe propria experiență într-un centru rezidențial.

Disponibilitatea de a apela la asemenea servicii crește în cazul pierderii autonomiei sau al deteriorării sănătății. Astfel, 41% ar lua în calcul mutarea într-un centru dacă starea de sănătate s-ar înrăutăți, 37% dacă nu s-ar mai putea descurca singuri, iar 29% dacă ar rămâne fără sprijin familial. În schimb, 42% spun că nu ar lua în considerare această soluție.

Costul este principalul criteriu de alegere a unui centru rezidențial, fiind indicat de 31% dintre respondenți. Curățenia și condițiile de locuire sunt menționate de 13%, iar activitățile sociale și recreative, precum și siguranța, de câte 11%.

Capacitatea financiară limitează accesul la îngrijire specializată

Doar 19% dintre participanți spun că și-ar putea permite serviciile unui centru rezidențial din venituri proprii, în timp ce 31% ar avea nevoie de sprijinul familiei. Alți 24% ar putea acoperi doar parțial costurile, iar 21% declară că nu și le-ar permite.

În privința finanțării îngrijirii persoanelor vârstnice, 40% consideră că statul ar trebui să contribuie financiar, 19% indică veniturile proprii ale seniorilor, iar 15% consideră că responsabilitatea ar trebui să revină copiilor sau familiei.

Rezultatele Barometrului ECHO conturează o situație în care sprijinul familial rămâne principala formă de îngrijire, în condițiile în care o parte dintre seniori trăiesc singuri, au acces limitat la servicii medicale și nu dispun de resurse pentru îngrijire specializată. Costurile, lipsa serviciilor și percepția negativă asupra centrelor rezidențiale se numără printre principalele obstacole identificate de cercetare.

În cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă, desfășurat la Palatul Parlamentului în perioada 24-25 noiembrie, deputatul PSD Diana Tușa a atras atenția și asupra altei probleme: persoanele vârstnice pot deveni victime ale abuzurilor fizice, emoționale și financiare, inclusiv din partea membrilor familiei, rudelor sau persoanelor apropiate. Neglijarea reprezintă o altă formă de abuz, dificil de identificat în lipsa unor mecanisme eficiente de raportare.

„Mi-aș dori să vă pot spune că nu există nicio legătură între seniori și exploatare. Dar v-aș minți. Din păcate, nici măcar vârsta nu te apără de exploatare”, a declarat Diana Tușa.

Deputatul a invocat o cercetare realizată pe pacienți vârstnici spitalizați din estul României, potrivit căreia 21,5% dintre participanți au declarat că au trecut prin cel puțin o formă de abuz.

La nivel internațional, Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ una din șase persoane cu vârsta de peste 60 de ani suferă anual o formă de abuz în comunitate. Estimarea provine dintr-o analiză a 52 de studii realizate în 28 de țări.

Diana Tușa a salutat demersurile pentru înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor, instituție care ar urma să coordoneze intervenția autorităților și serviciile de sprijin pentru persoanele afectate de abuz.