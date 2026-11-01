România, promovată la World Travel Expo Miami

179775 –01112026 – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a participat, pentru prima dată, în perioada 27-28 octombrie 2026, la World Travel Expo (WTE) Miami, Florida pentru a promova oferta turistică a României în Statele Unite ale Americii și a dezvolta parteneriate comerciale în domeniu. Standul național, cu o suprafață de 55 mp, reunește 7 touroperatori și reprezentanți ai administrației publice locale.

Sosirile turiștilor cu reședința în Statele Unite ale Americii au crescut cu 25,1% (25,15%) în primele opt luni ale anului 2026, față de perioada similară din 2025. În aceeași perioadă, SUA au urcat două poziții în clasamentul țărilor de rezidență a turiștilor străini care vizitează România, de pe locul al cincilea pe locul al treilea. Pentru întregul an 2025, au fost înregistrate 151.430 de sosiri din această piață.

„Creșterea numărului de turiști din SUA arată că România are un potențial pe care trebuie să îl valorificăm mai bine. Pentru aceasta, trebuie să fim prezenți acolo unde se conturează ofertele turistice și se aleg destinațiile promovate. La WTE Miami, urmărim să stabilim contacte directe cu potențiali parteneri și să deschidem noi canale comerciale pentru produsele turistice românești. Miza este ca aceste contacte să se transforme în colaborări și în oportunități concrete pentru companiile noastre. În plus, astfel de legături și schimburile culturale contribuie și la consolidarea relației de parteneriat strategic dintre România și Statele Unite”, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir.

Potențialul acestei piețe este reflectat și de cheltuielile vizitatorilor străini în România. Potrivit datelor Eurostat, turiștii americani au cheltuit 554 de milioane de euro în România în anul 2025, în comparație cu 546 de milioane de euro cheltuiți de către turiștii germani și 518 milioane de euro de către britanici.

La WTE Miami, România și-a prezentat patrimoniul și diversitatea experiențelor turistice printr-o selecție de imagini cu castelele Bran și Peleș, Mănăstirea Sucevița și Palatul Culturii din Iași, precum și prin materiale video care promovează destinații din întreaga țară. Oferta turistică include circuite în Transilvania, turism de aventură, servicii medicale și de wellness, experiențe gastronomice, turism rural, ecoturism și turism activ.

În prima zi a târgului, delegația României, însoțită de E.S. Gabriela Eremia, consulul general al României la Miami, a primit la standul național vizita Danielei Levine Cava, primarul comitatului Miami-Dade, alături de care au fost și Steven Meiner, primarul orașului Miami Beach, și Emir Pineda, director al Diviziei de Dezvoltare a Serviciilor Aeriene din cadrul Miami-Dade Aviation Department. Discuțiile au vizat posibilitățile de dezvoltare a cooperării în turism și conectivitate aeriană.

În pregătirea participării la WTE Miami, delegația României, condusă de Marian Văduva, reprezentantul MEDAT, a avut o întâlnire de lucru cu E.S. Gabriela Eremia, consulul general al României la Miami. Din delegație au făcut parte reprezentanți ai companiilor Eastern European Experience, Signatours Romania, Rolandia Travel, Matdan Eco Tours, Vilextur DMC, Prisma Tour și World Synergy Travel, precum și ai Consiliului Județean Timiș. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor dintre operatorii de turism români și americani și identificarea oportunităților de parteneriat care pot fi valorificate în cadrul târgului.

WTE Miami este un târg internațional de turism dedicat exclusiv profesioniștilor (B2B), care facilitează conectarea destinațiilor turistice cu touroperatori, agenții specializate în turism de lux, companii aeriene și organizatori de evenimente din industria MICE din America de Nord, America Centrală și America de Sud.