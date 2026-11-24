179997 – 24112026 – România s-a alăturat Spaniei și altor 11 state membre ale Uniunii Europene într-un demers adresat Comisiei Europene pentru majorarea plafoanelor naționale ale ajutoarelor de minimis destinate sectorului primar. Solicitarea a fost prezentată la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit (Agrifish), desfășurată luni, 23 noiembrie, la Bruxelles. Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a declarat că solicitarea merită analizată, dar nu a anunțat o modificare imediată a regulilor.

Inițiativa aparține Spaniei și este susținută de Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Germania, Grecia, Ungaria, Letonia, Malta, Polonia, România și Slovenia. Poziția este consemnată în documentul Consiliului UE 16035/26, datat 18 noiembrie 2026, intitulat „Revizuirea în sensul creșterii a plafoanelor naționale pentru ajutoarele de minimis aplicabile sectorului primar”.

Statele semnatare consideră că, în condițiile crizelor succesive, al instabilității geopolitice și al efectelor fenomenelor climatice, limitele actuale restrâng capacitatea guvernelor de a interveni rapid în sprijinul producătorilor agricoli. Ele cer Comisiei Europene să revizuiască plafoanele naționale, păstrând caracterul simplificat și proporțional al mecanismului.

Potrivit documentului, ajutoarele de minimis permit acordarea unor sume publice fără notificarea prealabilă individuală a Comisiei Europene, în limitele stabilite de legislația comunitară. Instrumentul este folosit pentru intervenții rapide, în special atunci când fermele și întreprinderile din sectorul agroalimentar se confruntă cu probleme de lichiditate.

România are un plafon național de 447,18 milioane de euro

În prezent, plafonul național al României pentru ajutoarele de minimis acordate producției agricole primare este de 447,18 milioane de euro, pentru orice perioadă de trei ani. Acesta reprezintă valoarea cumulată maximă a ajutoarelor care pot fi acordate la nivel național.

Limita aplicabilă unei singure întreprinderi din producția agricolă primară este de 50.000 de euro în decursul a trei ani.

Plafonul național este calculat în funcție de valoarea producției agricole. Regulamentul european stabilește că acesta reprezintă 2% din media celor mai mari trei valori anuale ale producției agricole înregistrate de fiecare stat membru în perioada 2012–2023.

Prin urmare, solicitarea celor 13 state vizează în special majorarea limitei cumulate la nivel național, nu doar o nouă creștere automată a plafonului individual de 50.000 de euro pentru fiecare fermă.

Potrivit anexei Regulamentului (UE) 2024/3118, plafonul Spaniei este de 1,22 miliarde de euro, cel al Germaniei de 1,415 miliarde de euro, iar cel al Poloniei de 682,85 milioane de euro. România are un plafon mai mare decât Bulgaria (113,84 milioane de euro) și decât Ungaria (199,62 milioane de euro).

Comisia Europeană nu exclude revizuirea plafoanelor

La reuniunea Agrifish din 23 noiembrie, comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a declarat că solicitarea statelor membre merită analizată. El a amintit că, pentru a ține cont de inflație, plafonul individual pentru ajutoarele de minimis în agricultură a fost deja majorat, în decembrie 2024, de la 25.000 la 50.000 de euro.

În ceea ce privește plafoanele naționale, Comisia a păstrat limitele existente pentru a preveni acumularea excesivă a ajutoarelor și concentrarea acestora într-un singur sector agricol.

„Vă auzim și suntem deschiși să reanalizăm regulile în cadrul viitoarelor revizuiri”, a transmis Christophe Hansen, potrivit publicației europene Agence Europe.

Ce ar putea însemna majorarea pentru fermierii români

Un plafon național mai ridicat ar oferi autorităților române o marjă mai mare pentru acordarea ajutoarelor de minimis în situații de criză, fără notificarea prealabilă individuală a Comisiei Europene, în condițiile respectării regulilor aplicabile.

Măsura ar putea facilita lansarea unor scheme de sprijin pentru producătorii agricoli afectați de secetă, creșterea costurilor cu energia, îngrășămintele și furajele sau perturbările piețelor.

Totuși, majorarea plafonului nu înseamnă că fermierii vor primi automat subvenții suplimentare. Acordarea banilor depinde de adoptarea unor scheme naționale, de alocările bugetare și de criteriile stabilite pentru fiecare categorie de beneficiari.

Începând cu 1 ianuarie 2027, statele membre vor trebui să înregistreze ajutoarele de minimis într-un registru central, național sau la nivelul Uniunii Europene, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la acordare. Sistemul va permite verificarea cumulului de ajutoare primit de fiecare beneficiar și a încadrării în plafonul național.

Presiuni asupra piețelor agricole europene

Solicitarea celor 13 state vine într-o perioadă în care miniștrii agriculturii din UE au discutat despre dificultățile de pe piețele agricole, în special în sectorul cerealelor și al creșterii animalelor.

La reuniunea de la Bruxelles, comisarul Christophe Hansen a semnalat că sezonul agricol 2026–2027 este marcat de o producție mai redusă de cereale, necesități mai mari de import și o profitabilitate mai slabă. Potrivit datelor prezentate de comisar, producția de porumb a fost afectată de secetă, ajungând la cel mai scăzut nivel din 1994. Prețurile grâului moale din UE au scăzut cu aproximativ 5% într-o lună.

În cazul sectorului laptelui, comisarul Hansen a semnalat o reducere a livrărilor începând din septembrie și o creștere a prețurilor laptelui crud din august, acestea depășind 45 de eurocenți pe kilogram în octombrie.

Pe lângă agricultura propriu-zisă, documentul susținut de România vizează și regulile de minimis aplicabile pescuitului și acvaculturii, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 717/2014.