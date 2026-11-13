România și Azerbaidjan pregătesc extinderea cooperării energetice și logistice. Două proiecte ar putea lega Marea Caspică de Europa prin România

179890 – 13112026 – România și Azerbaidjan discută dezvoltarea a două proiecte de energie și logistică prin care zona caspică ar urma să fie conectată cu piețele europene prin infrastructura românească. Subiectul a fost abordat joi, 12 noiembrie, la Dublin, de președintele Nicușor Dan și omologul său azer, Ilham Aliyev, în marja reuniunii Comunității Politice Europene.

La finalul summitului, președintele Nicușor Dan a declarat că România și Azerbaidjanul au economii complementare și posibilități de extindere a relațiilor comerciale. Discuțiile au vizat organizarea unor vizite bilaterale și forumuri de afaceri, precum și două proiecte concrete, unul în domeniul energiei și altul în cel al logisticii.

„România este poarta de intrare pentru o energie produsă în zona Caspică”, a afirmat președintele, precizând că proiectele discutate urmăresc conectarea regiunii caspice cu Europa prin România.

Discuțiile bilaterale de la Dublin au vizat aprofundarea parteneriatului strategic și promovarea proiectelor de energie și conectivitate, la rândul său, președintele Ilham Aliyev subliniind potențialul de dezvoltare a relațiilor bilaterale, inclusiv în domeniul energetic, al transporturilor, educației și industriei de apărare.

Un parteneriat strategic construit în jurul energiei

România și Azerbaidjanul au stabilit relații diplomatice la 19 iunie 1992, după ce România a recunoscut independența statului azer la 11 decembrie 1991, iar în 2009 relațiile au fost ridicate la nivel de parteneriat strategic.

Energia a devenit una dintre principalele direcții ale cooperării. Azerbaidjanul dispune de resurse importante de petrol și gaze naturale, iar România urmărește diversificarea surselor de aprovizionare și consolidarea rolului de punct de tranzit și distribuție pentru Europa Centrală și de Sud-Est.

Un prim acord comercial important a fost încheiat la 16 decembrie 2022, când Romgaz și SOCAR Trading, subsidiară a companiei petroliere de stat din Azerbaidjan, au semnat primul contract individual pentru livrarea gazelor naturale azere în România. Livrările au fost programate să înceapă la 1 ianuarie 2023, prin Coridorul Sudic de Gaze, folosind infrastructura TAP, IGB și sistemele de transport din Bulgaria și România.

Ulterior, cele două companii au convenit asupra unui contract pentru furnizarea unei cantități de până la un miliard de metri cubi de gaze în perioada 2023–2024. Contractele au creat posibilitatea accesului României la o sursă suplimentară de aprovizionare, în cadrul strategiei de diversificare a importurilor.

Cablul electric submarin din Marea Neagră

Unul dintre proiectele regionale majore în care sunt implicate România și Azerbaidjanul este Coridorul de Energie Verde Caspică–Marea Neagră–Europa. Acordul interguvernamental pentru dezvoltarea și transportul energiei verzi a fost semnat la București, la 17 decembrie 2022, de Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria, în prezența liderilor celor patru state. Proiectul prevede transportul energiei electrice produse din surse regenerabile în zona caspică spre Europa, printr-o conexiune care traversează Azerbaidjanul și Georgia și continuă printr-un cablu submarin între Georgia și România. Ungaria urmează să asigure legătura cu alte piețe europene.

Componenta submarină Georgia–România este proiectată pentru o capacitate de 1.300 MW. și o lungime estimată de aproximativ 1.155 de kilometri, dintre care circa 1.115 kilometri pe sub Marea Neagră. Capetele conexiunii sunt prevăzute la Anaklia, în Georgia, și Topraisar, în județul Constanța. Proiectul include și o componentă de fibră optică.

La 8 iulie 2026, Ministerul Energiei din Azerbaidjan a anunțat încheierea studiului de fezabilitate pentru coridorul energetic. Reprezentanții celor patru state au convenit pregătirea unei foi de parcurs pentru etapele care preced decizia finală de investiție. A fost transmisă și o scrisoare comună către Comisia Europeană pentru susținerea proiectului și includerea acestuia pe listele europene de proiecte de interes comun și de interes reciproc.

Transelectrica a anunțat, la rândul său, că proiectul cablului submarin Georgia–România a avansat în iulie 2026 la etapa pregătirii studiului fundului mării și a cercetărilor marine necesare stabilirii traseului. Sunt în curs de pregătire documentațiile tehnice, economice, financiare și de reglementare. Proiectul beneficiază de sprijin financiar al Băncii Mondiale pentru etapa de pregătire, dar nu a ajuns la decizia finală de investiție.

Societatea GECO Power Company, creată pentru dezvoltarea coridorului energetic, reunește companiile de profil din cele patru state. Transelectrica, AzerEnerji, Georgian State Electrosystem și MVM dețin fiecare câte 25% din acționariat.

România, posibil punct de legătură pentru Coridorul de Mijloc

Cooperarea dintre București și Baku are și o dimensiune logistică. Azerbaidjanul este un punct important al Coridorului de Mijloc, ruta comercială care conectează Asia Centrală și China cu Europa prin Marea Caspică și Caucazul de Sud.

Mărfurile traversează Azerbaidjanul și Georgia, ajungând la porturile georgiene de la Marea Neagră, de unde pot continua transportul către porturile europene, iar România poate participa la dezvoltarea acestei rute prin infrastructura portuară și conexiunile sale de transport.

În iunie 2026, ministrul de Externe al Azerbaidjanului, Jeyhun Bayramov, a discutat cu consilier prezidențial pentru securitate națională Marius-Gabriel Lazurca,despre extinderea cooperării în energie, transporturi, comunicații, educație și investiții. Zona Economică Liberă Alat, dezvoltată în apropierea portului Baku, este o posibilă oportunitate pentru companiile românești.

Schimburi comerciale dezechilibrate

Datele comerciale publicate de autoritățile azere arată că schimburile bilaterale au ajuns la aproximativ 670 de milioane de dolari în 2023. Exporturile Azerbaidjanului către România au reprezentat aproximativ 604,5 milioane de dolari, în timp ce importurile din România au fost de circa 65,7 milioane de dolari.

În primul trimestru din 2025, schimburile comerciale au depășit 244 de milioane de dolari, potrivit statisticilor vamale azere. Exporturile azere către România au însumat aproximativ 227,8 milioane de dolari, iar importurile din România, 16,4 milioane de dolari.

Diferența indică o balanță comercială favorabilă Azerbaidjanului și arată că dezvoltarea relațiilor economice presupune și creșterea exporturilor românești către piața azeră.

Prezența economică a Azerbaidjanului în România este vizibilă și prin rețeaua SOCAR, care operează stații de distribuție a carburanților. Potrivit Ambasadei Azerbaidjanului la București, rețeaua avea 44 de stații în România la momentul publicării informațiilor respective.

Mențiunea făcută de președintele Nicușor Dan privind organizarea unor forumuri economice și identificarea unor noi investiții după întrevederea de la Dublin indică intenția celor două state de a extinde parteneriatul dincolo de schimburile de gaze și proiectele energetice deja convenite.