România și Germania discută la Bruxelles proiecte comune în industria de apărare...

179930 – 18112026 – Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, și omologul german, Boris Pistorius, au discutat marți, 17 noiembrie, la Bruxelles, despre dezvoltarea cooperării militare și industriale dintre cele două țări, inclusiv prin proiecte comune de achiziții și prin instrumentul european Security Action for Europe (SAFE).

Întrevederea a avut loc în marja reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, în formatul miniștrilor apărării.

Potrivit MApN, discuțiile au vizat dezvoltarea capabilităților militare, consolidarea cooperării industriale și identificarea unor proiecte comune care să contribuie la securitatea lanțurilor de aprovizionare și la creșterea interoperabilității forțelor armate.

Cei doi oficiali au abordat și securitatea regiunii Mării Negre, în condițiile războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.