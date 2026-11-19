179947 – 19112026 – Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru, a participat, la Chișinău, la reuniunea la nivel înalt a Platformei de Conectivitate, eveniment organizat de Comisia Europeană împreună cu autoritățile Republicii Moldova.

Reuniunea a fost deschisă de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în prezența comisarului european pentru extindere, Marta Kos. Au participat reprezentanți guvernamentali, ai instituțiilor financiare internaționale și ai mediului de afaceri din mai multe regiuni.

În cadrul vizitei, oficialul român a discutat cu ministrul dezvoltării economice și digitalizării din Republica Moldova, Claudiu Năsui, cu directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu, și cu directorul interimar al Agenției de Guvernare Electronică, Artiom Cociu.

Discuțiile bilaterale au vizat cooperarea în digitalizarea serviciilor publice, securitatea cibernetică și dezvoltarea infrastructurii digitale.

Reuniunea Platformei de Conectivitate a avut și o componentă regională, fiind analizate investițiile și proiectele asociate Coridorului de Mijloc, care conectează Europa cu Asia Centrală prin Marea Neagră, Caucazul de Sud și Marea Caspică.

Potrivit AGERPRES, platforma urmărește dezvoltarea conectivității digitale și a infrastructurii regionale, prin cooperarea dintre guverne, instituții financiare și sectorul privat.