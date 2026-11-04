România și SUA discută accelerarea proiectelor nucleare de la Cernavodă și Doicești

179808 – 04112026 – Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, și ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, au discutat marți, 3 noiembrie 2026, despre cooperarea bilaterală în domeniul energiei nucleare, dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze și atragerea de noi investiții americane în sectorul energetic românesc.

Pe agenda întrevederii s-au aflat proiectul Unităților 3 și 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă, dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești și consolidarea Coridorului Vertical de Gaze, considerat un instrument pentru diversificarea surselor de aprovizionare și securitatea energetică regională.

Ministrul Energiei a susținut necesitatea identificării unor soluții pentru accelerarea proiectelor nucleare și a continuării dialogului dintre companiile implicate și partenerii americani. Discuțiile au inclus și posibilitatea atragerii unor investiții din SUA în domeniul biomasei, precum și programe de formare profesională și schimburi educaționale în tehnologii nucleare avansate.

Proiectele nucleare, în centrul discuțiilor

Proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă este dezvoltat de Nuclearelectrica în perspectiva construirii a două reactoare CANDU, cu o putere instalată de aproximativ 700 MW fiecare. Compania indică un cost estimat de șapte miliarde de euro și o structură de finanțare care urmează să fie definitivată. Cooperarea cu Statele Unite este susținută de acordul interguvernamental privind proiectele nucleare, ratificat de Parlamentul României în iulie 2021.

La Doicești, proiectul SMR a intrat într-o etapă nouă după ce acționarii Nuclearelectrica au aprobat, în februarie 2026, Decizia Finală de Investiție. Hotărârea a fost însă însoțită de condiții suplimentare privind finanțarea, costurile, parteneriatele și cadrul de implementare.

Situația proiectului a fost reevaluată în toamna acestui an. La 10 octombrie, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi declara că peste 80% dintre condițiile asociate deciziei de investiție nu erau îndeplinite. Printre problemele semnalate se afla lipsa unei forme agreate a acordului-cadru dintre Nuclearelectrica și compania americană NuScale.

Coridorul Vertical de Gaze și investițiile americane

Coridorul Vertical de Gaze reunește operatori de transport din mai multe state din sud-estul și centrul Europei și urmărește să faciliteze transportul gazelor din surse diversificate către piețele regionale. În septembrie 2026, inițiativa s-a extins prin includerea operatorilor din Macedonia de Nord și Serbia, alături de participanții existenți, între care se află și Transgaz din România.