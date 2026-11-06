Românii din Balcani, în atenția Parlamentului. Propuneri pentru protejarea limbii și patrimoniului cultural

179821 – 06112026 – Parlamentul României a găzduit, la 4 noiembrie 2026, Congresul Românității Balcanice, reuniune dedicată comunităților istorice de origine și expresie românească din sud-estul Europei. Participanții au discutat despre protejarea identității lingvistice, educație și finanțarea proiectelor culturale.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai comunităților din Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Macedonia de Nord și Serbia, alături de cercetători, istorici și reprezentanți ai instituțiilor românești. Congresul a fost organizat de comisiile parlamentare pentru românii de pretutindeni, în parteneriat cu Institutul Cultural Român.

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Mircea Roșca, a propus elaborarea unui raport parlamentar anual cu un capitol dedicat românilor din Balcani. Printre măsurile avansate se numără realizarea unei hărți actualizate a comunităților, programe pentru conservarea patrimoniului lingvistic, burse pentru tineri și finanțări multianuale pentru proiecte educaționale și culturale.

În cadrul congresului au fost prezentate trei volume de cercetare privind istroromânii din Croația, comunitățile românești din regiunea Vidin, Bulgaria, și meglenoromânii din zona Gevgelija, Macedonia de Nord, care documentează modul în care elementele de limbă și identitate sunt transmise în cadrul comunităților de români din sud-estul Europei.