Romgaz pregătește testele centralei de la Iernut. Producția comercială, estimată pentru 2027

179781 – 02112026 – Un proiect început în urmă cu 10 ani ar putea fi racordat la Sistemul Energetic Național în prima parte a anului viitor. Centrala electrică pe gaze naturale de la Iernut, județul Mureș, a ajuns la aproximativ 98% execuție fizică, însă lucrările rămase, integrarea instalațiilor și testele necesare punerii în funcțiune au prelungit proiectul cu mai mulți ani. Romgaz, beneficiarul investiției, estimează că noua centrală de 430 MW va putea intra în exploatare comercială până la sfârșitul primului semestru din 2027.

Proiectul a început în 2016 și avea ca termen inițial de finalizare anul 2020. După două contracte încheiate cu asocierea sau compania Duro Felguera, reziliate pe fondul nerespectării obligațiilor contractuale, Romgaz a preluat rolul de antreprenor general și a organizat noi contracte pentru terminarea lucrărilor.

2016–2021: primul contract și prima reziliere

La 31 octombrie 2016, Romgaz a semnat un contract cu asocierea formată din compania spaniolă Duro Felguera și compania românească Romelectro pentru proiectarea, furnizarea echipamentelor, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a centralei. Valoarea contractului era de aproximativ 268 de milioane de euro, fără TVA.

Termenul de finalizare, prelungit în timpul derulării proiectului, a ajuns la 26 decembrie 2020. Asocierea nu a respectat acest termen, iar Romgaz a reziliat contractul în iunie 2021, invocând încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

În momentul primei rezilieri, lucrările erau realizate în proporție de aproximativ 65–70%. În locul unei finalizări rapide, proiectul a intrat într-o perioadă de renegociere și pregătire a unei noi formule contractuale.

2022–2023: reluarea colaborării cu Duro Felguera

În iulie 2022, Romgaz a inițiat procedura pentru atribuirea lucrărilor de finalizare. Compania a ales să continue colaborarea cu Duro Felguera, în condițiile în care o nouă procedură completă de achiziție și schimbarea executantului ar fi putut prelungi suplimentar calendarul investiției.

La 3 aprilie 2023, Romgaz a încheiat cu Duro Felguera un nou contract, în valoare de 344,926 milioane de lei, fără TVA. Obiectul acestuia era finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a centralei. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 1 august 2023, iar termenul contractual era de 16 luni, cu posibilitatea prelungirii în condițiile prevăzute în contract.

Astfel, noul calendar indica finalizarea în decembrie 2024. În cursul anului 2024, Romgaz a raportat însă noi întârzieri și a analizat inclusiv posibilitatea punerii în funcțiune etapizate a centralei, în funcție de rezultatele testelor tehnice.

În septembrie 2024, conducerea Romgaz lua în calcul intrarea în exploatare a unei capacități de aproximativ 215 MW până la sfârșitul anului. Planul depindea de testele de presiune și de verificarea instalațiilor care fuseseră menținute o perioadă îndelungată fără utilizare comercială. Obiectivul nu a fost atins în termenul anunțat.

2025: contractul este majorat, apoi reziliat

În martie 2025, Romgaz a aprobat majorarea cu 10,487 milioane de lei a contractului cu Duro Felguera. Suma suplimentară acoperea servicii de asistență tehnică prestate de General Electric, subcontractor implicat în proiect.

La sfârșitul lunii mai 2025, Romgaz raporta un progres total al investiției de aproximativ 97–98%, dar lucrările nu erau finalizate. Compania spaniolă întâmpina dificultăți financiare, iar întârzierile la plata subcontractorilor afectau mobilizarea personalului și continuarea lucrărilor.

În august 2025, Duro Felguera a solicitat suspendarea lucrărilor, invocând problemele financiare. În octombrie 2025, Romgaz a reziliat al doilea contract cu firma spaniolă, după ce aceasta nu și-a îndeplinit obligațiile de finalizare.

În acel moment, proiectul rămânea aproape terminat din punct de vedere fizic, dar fără un antreprenor general care să coordoneze integral lucrările rămase și punerea în funcțiune.

2026: Romgaz preia coordonarea și contractează servicii tehnice

În februarie 2026, Romgaz a lansat o procedură de achiziție pentru servicii de management al șantierului și punere în funcțiune. Valoarea estimată a contractului era de aproximativ 19,13 milioane de lei, iar durata prevăzută era de 15 luni de la semnare.

În paralel, compania a început să contracteze separat serviciile necesare pentru terminarea proiectului. La sfârșitul lunii august 2026, Romgaz a atribuit companiei spaniole Empresarios Agrupados Internacional un contract de proiectare și asistență tehnică în valoare de 1.156.800 de euro, fără TVA, pentru lucrările rămase.

Conform Agenda Construcțiilor, în managementul șantierului și în procesul de punere în funcțiune a fost implicată TÜV Austria România, iar Hanwha Power furnizează echipamente tehnice. Aceste contracte și intervenții urmăresc coordonarea lucrărilor rămase, integrarea echipamentelor și pregătirea probelor tehnice.

Termenele oficiale: decembrie 2026 sau iunie 2027?

La 9 mai 2026, Guvernul a anunțat că investiția are termen de finalizare 31 decembrie 2026. Data era legată de calendarul proiectului și de necesitatea încheierii lucrărilor asumate de Romgaz.

După vizita ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, la 31 octombrie 2026, Ministerul Energiei a prezentat un calendar diferit: sincronizarea centralei cu Sistemul Energetic Național este estimată cel târziu în primul trimestru din 2027, iar intrarea în operare comercială este așteptată până la sfârșitul primului semestru al anului viitor.

Ce va aduce noua centrală sistemului energetic

Centrala de la Iernut este proiectată pentru o capacitate instalată de 430 MW și o eficiență electrică brută de 56,4%. Tehnologia cu ciclu combinat utilizează turbine cu gaze naturale și recuperarea căldurii pentru producerea energiei electrice.

Proiectul include și un sistem de tip „Black Start”, care permite pornirea centralei fără alimentare inițială din rețeaua electrică externă. Această funcție poate contribui la refacerea sistemului energetic în cazul unor întreruperi extinse, în condițiile îndeplinirii cerințelor tehnice și de autorizare.

Noua capacitate ar putea crește flexibilitatea producției de energie electrică și ar putea furniza servicii tehnologice de sistem.

După aproape zece ani de la semnarea primului contract, principala etapă rămasă este trecerea de la un șantier aproape finalizat la o instalație testată, autorizată și capabilă să producă energie electrică în regim comercial.