Salonul Artelor Vizuale, ediția a II-a, la Muzeul Național Cotroceni

179820 – 05112026 – Muzeul Național Cotroceni vernisează joi, 12 noiembrie 2026, ora 16.00, în Spațiile Medievale, cea de-a doua ediție a Salonului Artelor Vizuale. TERITORII FRAGILE. Arta ca spațiu emoțional și invită publicul să exploreze noile tendințe din artele vizuale, dar și creativitatea și imaginația artiștilor contemporani. Proiectul expozițional, așa cum arată curatoarea Ioana Ciocoiu, „propune o geografie a sensibilității: teritorii ale memoriei, ale bucuriei, ale neliniștii și ale intimității, ale căror granițe se modifică odată cu experiențele noastre. Fragilitatea lor ține de felul în care ne lăsăm atinși de o imagine, de disponibilitatea de a recunoaște o emoție și de a-i acorda timp.”

Expoziția reunește 39 de lucrări, unele selectate direct din atelierele artiștilor expozanți, unele create special pentru acest eveniment, altele aflate în colecții private sau în galerii de artă publice. Printre artiștii pe care îi veți regăsi pe simeze, din România și Republica Moldova, amintim pe Adrian Ghenie, Ștefan Câlția, Felix Aftene, Ana TN Bănică, Irina Dragomir, Alina Ondine Slimovschi, Nicolae Comănescu sau Roman Tolici. Acest proiect expozițional propune consolidarea colaborării între artiști, galerii, colecționari și muzee, scopul fiind dezvoltarea culturii prin artele vizuale, dar și cunoașterea pieței de artă de către publicul larg. Salonul Artelor Vizuale din acest an include și o instalație specială, „The Perfect Bottle for the Perfect Water”, un proiect AQUA Carpatica.

„Succesul primei ediții ne încurajează să facem din Salonul Artelor Vizuale un proiect permanent în calendarul anual al Muzeului Național Cotroceni, care își reafirmă deschiderea pentru arta contemporană și pentru diversitatea formelor sale de expresie, oferind un spațiu de întâlnire între artiști, opere și public. Sper ca și această ediție să le ofere vizitatorilor prilejul unor descoperiri și al unor întâlniri care să continue dincolo de experiența expoziției.” – Liviu-Sebastian Jicman, Director general al Muzelui Național Cotroceni.

Salonul Artelor Vizuale, ediția a II-a,TERITORII FRAGILE. Arta ca spațiu emoțional poate fi vizitat în perioada 13 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027, de marți până vineri, în cadrul turului expozițional (în intervalul orar 09.00 – 17.00, ultima oră de intrare fiind 16.00) sau în cadrul tururilor generale ghidate și neghidate ale muzeului.

Informații suplimentare: e-mail – vizitare@muzeulcotroceni.ro, telefon – 021.317.31.07 / 0725.518.381

La intrarea în muzeu se va prezenta un act de identitate în original (C.I. sau pașaport).

Catalogul dedicat expoziției va fi pus în vânzare la magazinul de prezentare al Muzeului Național Cotroceni.