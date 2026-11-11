Schimbarea Alinei Gorghiu și a Nicoletei Pauliuc din delegația AP NATO, semnal pentru contestatarii lui Bolojan

179860 – 11112026 – Plenul reunit al Parlamentului a decis marți, 10 noiembrie, înlocuirea liberalelor Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc din Delegația permanentă a României la Adunarea Parlamentară a NATO. Decizia a fost luată la propunerea grupurilor parlamentare ale PNL, pe fondul conflictului intern între cele două parlamentare și conducerea partidului.

Locurile celor două vor fi ocupate de Iulian Silviu Coșa și Robert Sighiartău. Tot în cadrul delegației, senatorul Ionel Floroiu îl înlocuiește pe Daniel Zamfir, devenit ministrul Economiei, la propunerea grupurilor parlamentare ale PSD. Deputatul USR Ionuț Moșteanu a fost desemnat membru titular.

Modificările au loc după ce Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc l-au criticat public pe președintele PNL, Ilie Bolojan, pentru somația privind retragerea acțiunilor în instanță referitoare la Congresul Extraordinar din luna iunie.

Nicoleta Pauliuc a declarat că nu se lasă intimidată de ultimatumul conducerii, în timp ce Alina Gorghiu a afirmat că nu renunță la procese și a calificat presiunile drept șantaj.

Printre liberalii care au contestat în instanță deciziile Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Schimbarea din delegația parlamentară intervine în timpul unei dispute privind autoritatea conducerii PNL și dreptul membrilor de a contesta în justiție hotărârile partidului.

Pe 9 noiembrie, Ilie Bolojan a anunțat că parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile partidului trebuie să își retragă acțiunile în termen de zece zile. În caz contrar, conducerea grupurilor parlamentare îi va scoate din aceste grupuri. Bolojan a justificat măsura prin necesitatea disciplinei și coerenței votului politic.

A doua zi, plenul reunit al Parlamentului a aprobat înlocuirea Alinei Gorghiu și a Nicoletei Pauliuc din delegația la Adunarea Parlamentară a NATO, la propunerea grupurilor PNL.

Succesiunea evenimentelor indică o deteriorare a relațiilor dintre conducerea centrală și o parte a parlamentarilor liberali.

Înlocuirea Alinei Gorghiu și a Nicoletei Pauliuc poate fi interpretată ca un prim semnal că Ilie Bolojan intenționează să treacă de la avertismente la măsuri concrete împotriva contestatarilor din PNL, pentru că înlocuirea lor din delegația NATO poate fi percepută în interiorul partidului ca un avertisment adresat și celorlalți liberali care au contestat conducerea. Din punct de vedere politic, retragerea celor două parlamentare liberale din pozițiile de reprezentare pe care le ocupau poate transmite în partid mesajul că accesul la anumite responsabilități depinde de relația cu actuala conducere.

În aceeași ședință, plenul a decis ca Victor Ponta să intre în Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, în locul lui Mădălin-Laurențiu Făget, la propunerea grupului Uniți pentru România.