Securitatea Flancului Estic, Ucraina și conectivitatea regională, interesele strategice ale României la Dublin

Securitatea Flancului Estic, Ucraina și conectivitatea regională, interesele strategice ale României la...

179878 – 12112026 – Președintele Nicușor Dan participă joi și vineri, 12–13 noiembrie, la reuniunea Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European, organizate în Irlanda. Pe agenda discuțiilor se află securitatea europeană, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, combaterea traficului de droguri și dezvoltarea inteligenței artificiale.

Astăzi, șeful statului român va participa la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene, găzduită de Dublin sub tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”.

Summitul va reuni lideri din întreaga Europă pentru discuții despre securitate, competitivitate și reziliență. Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va susține necesitatea unui răspuns european coordonat în fața provocările de securitate și va insista asupra consolidării Flancului Estic, inclusiv a regiunii Mării Negre.

Președintele va aborda și dezvoltarea infrastructurii de transport și energie, cu accent pe conectivitatea României cu Ucraina și Republica Moldova.

Un alt subiect al intervenției sale va fi combaterea amenințărilor hibride, inclusiv a ingerințelor străine și a manipulării informaționale. În cadrul mesei rotunde dedicate securității și apărării Europei democratice, șeful statului va susține continuarea sprijinului pentru Ucraina și cooperarea europeană pentru protejarea proceselor democratice.

Agenda de joi include și participarea la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor (ECAD), unde președintele Nicușor Dan va pleda pentru securizarea porturilor și a rutelor de trafic și pentru intensificarea măsurilor de prevenție și protecție a tinerilor și grupurilor vulnerabile.

În marja summitului este programată o nouă reuniune a Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, unde președintele va reafirma susținerea României pentru parcursul european al statului vecin și pentru consolidarea securității acestuia.

Inteligența artificială, subiect central la reuniunea de vineri

Vineri, 13 noiembrie, președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern ai Uniunii Europene, prima reuniune la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenței artificiale.

Discuțiile vor include un schimb de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al companiei Mistral AI, și cu Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel.

Președintele României va susține accelerarea eforturilor europene pentru dezvoltarea AI, reducerea dependențelor tehnologice și consolidarea parteneriatelor cu Statele Unite, Canada și Japonia.

Un alt punct al intervenției sale va fi accesul companiilor europene și al administrațiilor publice la tehnologiile bazate pe inteligență artificială. În acest sens, Nicușor Dan va evidenția rolul investițiilor publice și private și al viitorului Fond European de Competitivitate.

Șeful statului va aborda riscurile asociate utilizării AI, inclusiv impactul asupra pieței muncii și folosirea acestei tehnologii în atacuri cibernetice.

Reuniunea are loc într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze capacitatea tehnologică și să reducă decalajul față de Statele Unite și alte centre globale de dezvoltare a inteligenței artificiale.