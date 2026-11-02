Ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență al MMAP

179787 – 02112026 – Ministerul Mediului a recomandat autorităților locale să acorde vigilență sporită și să asigure permanența în primării și prefecturi, în contextul avertizărilor meteorologice și hidrologice emise pentru mai multe zone din țară. Recomandarea a fost transmisă după ședința extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență al MMAP.

Ministerul atenționează că fenomenele meteo prognozate se pot produce pe timpul nopții, iar mesajele de fenomene periculoase imediate trebuie transmise cu operativitate.

„Recomandăm autorităților locale vigilență sporită și asigurarea permanenței la nivel local și al prefecturilor, întrucât fenomenele prognozate se pot produce pe timpul nopții și este necesară transmiterea cu operativitate a mesajelor de fenomene periculoase imediate”, a spus ministrul Natalia Intotero.

Oficialul a anunțat că, dacă situația o va impune, vor fi emise și mesaje de atenționare de tip NOWCASTING.

Ce avertizări stau la baza recomandărilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări și atenționări de cod galben și cod portocaliu, care vizează ploi, precipitații sub formă de ninsoare și strat de zăpadă la altitudini de peste 1.700 de metri, precum și intensificări ale vântului.

Cod portocaliu, județul Constanța: ploi importante cantitativ, cu 40…60 l/mp acumulați și local 80…90 l/mp. Ministrul a cerut o atenție deosebită pentru acest județ.

ploi importante cantitativ, cu 40…60 l/mp acumulați și local 80…90 l/mp. Ministrul a cerut o atenție deosebită pentru acest județ. Cod galben, zece județe, inclusiv municipiul București: ploi însemnate cantitativ, de 25…35 l/mp și izolat peste 40 l/mp. Sunt vizate județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov, precum și Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, conform avertizărilor ANM.

ploi însemnate cantitativ, de 25…35 l/mp și izolat peste 40 l/mp. Sunt vizate județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov, precum și Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, conform avertizărilor ANM. Ninsori și strat de zăpadă: în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali.

în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali. Intensificări ale vântului: în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei.

Avertizare hidrologică

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică de cod portocaliu și cod galben, valabilă între 2 noiembrie, ora 12:00, și 4 noiembrie, ora 18:00. Sunt vizate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Cod portocaliu: 2 noiembrie, ora 16:00 – 4 noiembrie, ora 12:00, pe râurile din județul Constanța.

2 noiembrie, ora 16:00 – 4 noiembrie, ora 12:00, pe râurile din județul Constanța. Cod galben: 2 noiembrie, ora 12:00 – 4 noiembrie, ora 18:00, pe râuri din bazinele hidrografice Olt, Călmățui, Vedea, Argeș și Ialomița, precum și pe râurile din Dobrogea.