Sezonul Cultural România–Italia 2026 s-a încheiat. Alfonsina Russo a primit Marele Premiu

179845 – 09112026 – Sezonul Cultural România–Italia 2026 s-a încheiat la 5 noiembrie, printr-o gală organizată la Ambasada României în Italia. Cu această ocazie, ambasadoarea Gabriela Dancău a acordat medaliile culturale „George Enescu” unor personalități italiene care au sprijinit programul, iar Marele Premiu al sezonului a revenit Alfonsinei Russo, specialistă în valorificarea patrimoniului cultural.

Alfonsina Russo conduce Departamentul pentru Valorificarea Patrimoniului Cultural din cadrul Ministerului Culturii din Italia și a fost director al Parcului Arheologic al Colosseumului din Roma. Premiul i-a fost acordat pentru contribuția la valorificarea patrimoniului comun româno-italian.

Programul a fost conceput de Ambasada României în Italia și realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe. Acesta s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al președintelui României, Nicușor Dan, și al președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella.

Sezonul Cultural România–Italia 2026 a cuprins peste 50 de evenimente dedicate patrimoniului, artelor, literaturii și muzicii românești, oferind instituțiilor și profesioniștilor din cele două țări ocazii de colaborare.

Printre instituțiile culturale românești implicate s-au numărat Opera Națională București, Institutul Național al Patrimoniului, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Istorie a României, Biblioteca Națională a României și Opera Națională Română din Cluj-Napoca.

Gala de încheiere a inclus un recital susținut de pianista Sînziana Mircea.