Start-Up Nation: peste 11.400 de locuri disponibile la cursurile gratuite de antreprenoriat

179816 – 05112026 – Peste 11.400 de locuri erau disponibile la cursurile gratuite de formare antreprenorială din programul Start-Up Nation, iar înscrierile continuă până la 27 noiembrie 2026, ora 20:00.

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor revenite în România. Condiția minimă de școlarizare este absolvirea învățământului gimnazial.

În regiunile mai puțin dezvoltate ale țării, exceptând regiunea București-Ilfov, erau disponibile peste 8.300 de locuri pentru tinerii din grupa generală de vârstă vizată și peste 2.700 de locuri pentru tinerii de etnie romă.

În regiunea București-Ilfov mai erau disponibile peste 60 de locuri pentru tinerii din grupa generală și aproximativ 260 pentru tinerii romi.

Cursurile au o durată de 40 de ore și pot fi urmate online sau fizic, în funcție de oferta furnizorilor de formare. Participanții își aleg furnizorul și modalitatea de desfășurare prin platforma programului. La final, absolvenții primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii.

Pentru accesul la etapa de finanțare absolvirea cursurilor este obligatorie. Firmele nou-înființate de absolvenții eligibili pot solicita finanțări de maximum 250.000 de lei, echivalentul a aproximativ 50.000 de euro, în limita a 90% din valoarea cheltuielilor eligibile și cu respectarea procedurii de implementare.

Înscrierile se fac exclusiv online, pe platforma minimis.imm.gov.ro.