Titlurile de stat FIDELIS pot fi subscrise între 6 și 13 noiembrie

Statul se împrumută pe termen lung de la populație

179777 – 02112026 – Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 6–13 noiembrie 2026, a unsprezecea ediție FIDELIS din acest an. Dobânzile anunțate ajung la 7,75% pentru titlurile în lei și la 6,60% pentru cele denominate în euro.

Pentru emisiunile în lei, oferta include dobânzi de 6,60% la scadența de doi ani, 7,15% la patru ani și 7,75% la zece ani. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială pe doi ani, cu dobândă de 7,60%.

Pentru titlurile în euro, dobânzile sunt de 4,50% la trei ani și 6,60% la zece ani. Donatorii de sânge pot subscrie la o tranșă specială pe trei ani, cu dobândă de 5,50%.

Investitorii care prezintă dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2026 beneficiază de praguri minime de subscriere reduse: 500 de lei, față de 5.000 de lei la emisiunile standard, respectiv 100 de euro, față de 1.000 de euro. Plafoanele maxime pentru tranșele dedicate donatorilor sunt de 100.000 de lei și 20.000 de euro.

Titlurile sunt destinate persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, rezidente sau nerezidente, și sunt listate la Bursa de Valori București. Valoarea nominală este de 100 de lei, respectiv 100 de euro. Veniturile din dobânzi sunt neimpozabile.

Subscrierile se pot realiza prin intermediul instituțiilor financiare partenere, între care Banca Transilvania, BCR, BRD, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.