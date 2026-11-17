STS: Parlamentarii au analizat activitatea serviciului și proiectele de infrastructură digitală

179920 – 17112026 – Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Parlamentul României au efectuat luni, 16 noiembrie, o vizită de lucru la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), unde au fost prezentate activitatea instituției din 2025, proiectele strategice și prioritățile de dezvoltare.

Potrivit deputatului Mihai Weber, președintele Comisiei pentru apărare, discuțiile au vizat infrastructurile de comunicații speciale, securitatea digitală a statului și capacitatea instituției de a preveni și gestiona incidentele cibernetice.

Unul dintre subiectele prezentate a fost Cloudul Privat Guvernamental, operaționalizat în 2025. Proiectul urmărește modernizarea infrastructurii informatice a administrației publice, interoperabilitatea sistemelor instituțiilor și furnizarea unor servicii digitale securizate.

Parlamentarii au discutat și despre modernizarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 112 prin implementarea Next Generation 112.

În 2025, STS a extins capacitățile de procesare, a modernizat echipamentele de calcul și de rețea și a implementat soluții de redundanță și back-up, potrivit informațiilor prezentate în cadrul întâlnirii.

Alte teme au vizat protejarea infrastructurilor critice de comunicații și tehnologia informației, pregătirea specialiștilor și investițiile necesare pentru adaptarea la evoluția amenințărilor cibernetice.