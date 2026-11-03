SUA pregătesc o nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina. Miza pentru România

SUA pregătesc o nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina. Miza...

179795 – 03112026 – Statele Unite vor media, în perioada 10–11 noiembrie, o nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina, programată la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Discuțiile vor aborda aranjamentele de securitate pentru perioada de după război, reducerea intensității confruntărilor, măsurile umanitare și pașii necesari pentru încheierea conflictului, a anunțat luni emisarul special american Steve Witkoff.

Potrivit Reuters, delegația americană ar urma să fie reprezentată de Steve Witkoff și Jared Kushner. Președintele rus Vladimir Putin și-a dat acordul pentru reluarea negocierilor trilaterale după o întâlnire cu Witkoff la Sankt Petersburg, desfășurată cu aproximativ două săptămâni în urmă.

Înaintea reuniunii din Emiratele Arabe Unite, negociatorii americani vor discuta la Bruxelles cu reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene și NATO. Potrivit lui Witkoff, consultările vor viza garanțiile de securitate pentru Ucraina, arhitectura de securitate europeană de după război și oportunitățile economice pentru reconstrucția țării.

Anunțul marchează reluarea negocierilor trilaterale mediate de Washington, după ultima rundă desfășurată în februarie. Potrivit Reuters, Rusia și Ucraina rămân departe de un acord asupra condițiilor unei eventuale înțelegeri de pace, iar rezultatul reuniunii nu poate fi anticipat.

Garanțiile de securitate, una dintre principalele mize

Discuțiile de la Bruxelles sunt menite să pregătească pozițiile aliaților occidentali înaintea reuniunii de la Abu Dhabi. Garanțiile de securitate pentru Ucraina și organizarea securității europene după încheierea ostilităților se află printre temele anunțate de partea americană.

Un eventual acord va trebui să răspundă unor probleme distincte: condițiile încetării luptelor, mecanismele de verificare a respectării unui armistițiu, protecția Ucrainei împotriva unei noi agresiuni și sprijinul pentru reconstrucție.

În paralel, situația militară rămâne instabilă. Associated Press a relatat că atacurile rusești asupra unui punct de distribuire a ajutoarelor și asupra unui adăpost din regiunea Zaporojie au provocat la 2 noiembrie, potrivit autorităților ucrainene, 26 de morți.

Pe fondul negocierilor, România trebuie să își consolideze securitatea la Marea Neagră

Evoluția negocierilor dintre Rusia și Ucraina are implicații directe pentru securitatea României, prin poziția geografică la Marea Neagră și responsabilitățile asumate în cadrul NATO. Autoritățile de la București trebuie să mențină măsurile de supraveghere și apărare a teritoriului.

La 22 octombrie, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a analizat incidentele maritime și încălcările spațiului aerian asociate războiului din Ucraina, precum și măsurile necesare pentru protejarea navigației comerciale și a infrastructurii critice. Discuțiile au vizat riscurile generate de conflict pentru România și regiunea Mării Negre.

Apărarea aeriană, supravegherea spațiului maritim și combaterea amenințărilor reprezentate de drone se numără printre domeniile urmărite de autoritățile române și de aliații NATO.

Un eventual progres diplomatic ar putea reduce riscurile pentru statele din regiune, dacă negocierile vor conduce la o încetare verificabilă a ostilităților și la respectarea angajamentelor asumate de părți.

Un alt domeniu care necesită atenție este securitatea Mării Negre. Indiferent de evoluția discuțiilor dintre Moscova și Kiev, supravegherea apelor teritoriale, protejarea navigației comerciale și monitorizarea infrastructurii energetice și maritime trebuie să rămână pe lista de priorități ale autorităților de la București.

În plan diplomatic și militar, România trebuie să urmărească negocierile privind eventualele garanții de securitate pentru Ucraina și viitoarea arhitectură de securitate europeană. Aceste discuții se desfășoară în coordonare cu aliații NATO și partenerii din Uniunea Europeană. Orice angajament care ar putea implica România trebuie însă stabilit prin decizii oficiale.

NATO menține apărarea flancului estic și protejarea spațiului aerian aliat printre prioritățile sale. Parte a dispozitivului de apărare și descurajare de pe flancul estic, România găzduiește o grupare multinațională de luptă a Alianței.

Pentru București, evoluția negocierilor impune pregătirea pentru două scenarii: o eventuală încetare a focului, care ar putea modifica nivelul riscurilor de securitate, și continuarea conflictului, care ar menține presiunea asupra capacităților de apărare, supravegherii maritime și protecției infrastructurii critice.

Reuniunea trilaterală anunțată pentru 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi, va aborda inclusiv garanțiile de securitate postbelică și măsurile de dezescaladare. Rezultatul discuțiilor va fi relevant pentru evaluarea viitoarelor riscuri de securitate din regiunea Mării Negre.

Negocierile de la Abu Dhabi vor testa disponibilitatea Moscovei și Kievului de a avansa spre un acord, într-un moment în care pozițiile celor două părți rămân divergente, iar discuțiile pregătitoare de la Bruxelles vor permite SUA să consulte aliații europeni și NATO asupra garanțiilor de securitate și a sprijinului pentru reconstrucția Ucrainei.