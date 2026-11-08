Suedia – Controale la frontierele terestre

179835 – 08112026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Suediei asupra faptului că, în perioada 12.11.2026 – 11.05.2027, autoritățile suedeze vor institui controale la frontierele terestre.

Informații suplimentare pot fi consultate pe paginile de Internet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2026/11/aterinford-granskontroll-vid-inre-grans/ și https://polisen.se/lagar-och-regler/resa-till-fran-sverige/.

Cetățenii români pot solicita informații consulare la numerele de telefon ale misiunii diplomatice, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență: 0046-(0)8-20.56.74; 0046-(0)8-20.99.27; 0046-(0)8-411.31.81. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar), au la dispoziție următorul număr de telefon de urgență al ambasadei: 0046 722 511 453.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://stockholm.mae.ro/ și https://mae.ro și reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.