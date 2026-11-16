Summitul Francofoniei s-a încheiat fără alegerea unui nou secretar general. Mandatul actualei conduceri, prelungit cu un an

179913 – 16112026 – Cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei, desfășurat în perioada 15–16 noiembrie, la Phnom Penh, în Cambodgia, s-a încheiat fără desemnarea unui nou secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). După negocieri intense, cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu au ajuns la un consens asupra candidatului care urma să conducă organizația în perioada 2027–2030. Ca soluție de compromis, liderii au decis prelungirea cu 12 luni a mandatului actualei secretare generale, Louise Mushikiwabo, iar alegerea succesorului va fi reluată în 2027.

Decizia amână și rezultatul candidaturii României, reprezentată de fostul premier și fost comisar european Dacian Cioloș. Președintele Nicușor Dan, care a participat la reuniune, a declarat că amânarea a fost necesară pentru păstrarea unității Francofoniei. Potrivit acestuia, candidatura lui Cioloș a avut o campanie foarte bună și a contribuit la creșterea vizibilității României în statele francofone de pe mai multe continente.

Înaintea summitului, România anunțase că obținerea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloș reprezintă principalul obiectiv diplomatic al participării președintelui la reuniune. În cursa pentru conducerea OIF s-au aflat inițial patru candidați: Louise Mushikiwabo, din Rwanda, care urmărea obținerea unui al treilea mandat, Juliana Lumumba, din Republica Democratică Congo, Coumba Ba, din Mauritania, și Dacian Cioloș.

Disputa dintre Rwanda și Republica Democratică Congo, pe fondul conflictului dintre cele două state și al acuzațiilor privind sprijinul Rwandei pentru gruparea rebelă M23 din estul Congoului, acuzații respinse de autoritățile de la Kigali, a complicat negocierile. Kinshasa s-a opus unui nou mandat al lui Mushikiwabo. Republica Democratică Congo și-a retras candidata, Juliana Lumumba, și și-a anunțat susținerea pentru Dacian Cioloș, invocând necesitatea unei candidaturi de consens. Cu toate acestea, negocierile nu au dus la un acord.

Louise Mushikiwabo va rămâne la conducerea organizației încă un an. În această perioadă, una dintre sarcinile sale va fi clarificarea regulilor electorale, astfel încât următoarea desemnare să se desfășoare în condiții acceptate de statele membre. Dacian Cioloș a susținut, după anunțarea amânării, că procedura de vot trebuie clarificată, că mandatele secretarului general ar trebui limitate la maximum două și că trebuie introdus principiul rotației geografice. El a avertizat că lipsa încrederii între membrii organizației afectează capacitatea acesteia de a acționa în comun.

Trei documente adoptate la Phnom Penh

Dincolo de blocajul privind conducerea organizației, summitul s-a încheiat cu adoptarea a trei documente: Declarația de la Phnom Penh, Rezoluția privind situațiile de criză, ieșirea din criză și consolidarea păcii în spațiul francofon și Apelul de la Phnom Penh pentru protejarea patrimoniului cultural.

Declarația de la Phnom Penh, intitulată „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă”, stabilește direcțiile de acțiune ale Francofoniei în domeniul securității, cooperării politice, economiei și dezvoltării. Liderii au reafirmat susținerea pentru multilateralism, dreptul internațional, democrație, drepturile omului și statul de drept.

Documentul solicită consolidarea capacității OIF de prevenire și gestionare a crizelor, sprijinirea proceselor de pace, medierea conflictelor și însoțirea tranzițiilor democratice. Este prevăzută și intensificarea dialogului dintre organizațiile regionale și internaționale.

O altă direcție privește dezvoltarea tehnologiilor digitale și utilizarea inteligenței artificiale. Statele membre au susținut consolidarea competențelor digitale, în special în rândul tinerilor și femeilor, și implicarea Francofoniei în negocierile internaționale privind guvernanța digitală. Declarația face referire și la Summitul privind inteligența artificială programat în 2027, la Geneva.

În plan economic, documentul încurajează investițiile, diversificarea parteneriatelor, dezvoltarea proiectelor de infrastructură, simplificarea procedurilor administrative și armonizarea cadrelor de reglementare. Sunt menționate măsuri pentru susținerea antreprenoriatului, ocupării forței de muncă și accesului femeilor și tinerilor la oportunități economice, inclusiv în economia verde, industriile culturale și creative și sectorul digital.

Declarația include și angajamente privind combaterea schimbărilor climatice, protejarea biodiversității și reducerea poluării, în legătură cu acordurile internaționale de mediu.

Rezoluția privind situațiile de criză vizează conflictele și instabilitatea din spațiul francofon și reafirmă rolul organizației în susținerea păcii și a proceselor de reconciliere. Documentul tratează aproximativ 20 de situații internaționale, între care cele din Armenia, Sudan, Haiti, Sahel și Orientul Mijlociu.

Prin Apelul de la Phnom Penh, statele membre și guvernele sunt îndemnate să intensifice protejarea patrimoniului cultural, să combată traficul ilicit de bunuri culturale și să susțină restituirea obiectelor de patrimoniu către țările de origine.

Cambodgia preia președinția Summitului. Francofonia se extinde cu doi observatori

Reuniunea a marcat revenirea celor mai înalte structuri ale Francofoniei în Asia de Sud-Est, la aproape 30 de ani de la summitul organizat la Hanoi, în 1997. Cambodgia, țara gazdă, a preluat președinția Summitului Francofoniei.

Organizația a admis Saint Kitts și Nevis și provincia canadiană Manitoba în categoria membrilor observatori. Canada urmează să găzduiască următorul summit, în 2028, la Ottawa.

În prima zi a reuniunii, secretarul general Louise Mushikiwabo a prezentat raportul de activitate pentru perioada 2024–2026, care inventariază acțiunile politice și proiectele derulate de OIF împreună cu statele membre și instituțiile partenere.

Pentru România, summitul s-a încheiat fără obținerea funcției de secretar general, dar candidatura lui Dacian Cioloș rămâne legată de procesul electoral care va fi reluat în 2027. Amânarea oferă organizației un răgaz de un an pentru clarificarea procedurilor și pentru depășirea divergențelor care au împiedicat desemnarea unui nou conducător.