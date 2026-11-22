179976 – 22112026 – Institutul Cultural Român organizează luni, 23 noiembrie 2026, de la ora 18:30, în Sala Mare din Aleea Alexandru nr. 38, concertul susținut de Symphactory Orchestra, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, alături de soprana Marta Sandu Ofrim. Dedicat celebrării identității, culturii și patrimoniului muzical românesc, concertul deschide seria manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Naționale a României în rețeaua reprezentanțelor ICR și în colaborare cu misiunile diplomatice ale României de la Riga și Helsinki.

„De la muzica clasică și jazz, până la folclorul reinterpretat și artele vizuale, seria de evenimente pe care o deschidem pe 23 noiembrie reflectă vitalitatea și diversitatea culturii românești contemporane. Împreună cu rețeaua reprezentanțelor ICR și cu misiunile diplomatice ale României, ne-am propus să oferim publicului internațional și românilor de pretutindeni întâlniri artistice memorabile, care să pună în valoare patrimoniul și excelența românească. Programul acestei seri propune o incursiune în patrimoniul muzical românesc, urmărind felul în care filonul folcloric, lirismul vocal și rigoarea formelor clasice se împletesc de-a lungul a peste trei secole de creație – de la manuscrisele transilvănene ale secolului al XVII-lea până la capodoperele romantismului și modernismului românesc.” – Corina Încrosnatu, președinta Institutului Cultural Român

Conceput ca un omagiu adus României și valorilor sale culturale, programul concertului de la Sala Mare a ICR pune în lumină frumusețea și diversitatea creației muzicale românești, evidențiind atât specificul acesteia, cât și apartenența sa la patrimoniul cultural universal. Concertul îi aduce împreună pe cei 15 instrumentiști ai Symphactory Orchestra, alături de solista Marta Sandu Ofrim și dirijorul Tiberiu Soare.

Symphactory Orchestra a fost înființată în februarie 2012, din dorința de a oferi un spațiu de expresie artistică unei noi generații de muzicieni profesioniști. Pornit ca ansamblu cameral, colectivul și-a extins treptat repertoriul, abordând muzica simfonică și vocal-simfonică, opera și opereta. De-a lungul timpului, orchestra a colaborat cu dirijori și soliști precum Tiberiu Soare, Gabriel Bebeșelea, Alexandru Tomescu, Horia Mihail, Ruxandra Donose, Valentin Șerban și Zoltan Nagy.

Marta Sandu Ofrim, soprană a Operei Naționale București, desfășoară o bogată activitate artistică pe scenele lirice din țară și din străinătate. Absolventă a studiilor de licență și masterat ale Universității Naționale de Muzică din București, și-a desăvârșit pregătirea la Guildhall School of Music and Drama din Londra, sub îndrumarea sopranei Nelly Miricioiu. A participat, de asemenea, la cursuri de măiestrie susținute de Luciana Serra și Marina Krilovici. Interpretările sale se disting prin rafinament, expresivitate și versatilitate vocală.

Tiberiu Soare, dirijor al Operei Naționale București, este recunoscut pentru activitatea sa pe scenele naționale și internaționale, colaborând cu ansambluri precum Camerata Salzburg și London Philharmonic Orchestra. Personalitatea artistică, solida cultură muzicală și capacitatea de a comunica prin muzică îi definesc parcursul dirijoral.