Trei cetățeni pakistanezi, declarați indezirabili în România pentru zece ani. SRI invocă activități asociate radicalizării

179875 – 12112026 – Trei cetățeni pakistanezi au fost declarați persoane indezirabile pe teritoriul României pentru o perioadă de zece ani, printr-o decizie pronunțată la 10 noiembrie de instanță, în urma sesizării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și a informărilor transmise de Serviciul Român de Informații (SRI).

Cei trei au intrat în atenția serviciului la începutul acestui an, ca urmare a unor activități considerate amenințări la adresa securității naționale – manifestau opinii și desfășurau acțiuni specifice unui stadiu avansat de radicalizare. Își validau reciproc ideile radicale și accesau, inclusiv împreună, materiale de propagandă teroristă și conținuturi cu puternic impact emoțional.

Nu au fost prezentate public informații despre localitățile în care au locuit cei trei, natura exactă a activităților lor sau eventualele legături cu organizații teroriste.