180006 – 25112026 – Cetățenii români cu vârste între 18 și 31 de ani vor putea solicita acces la un program de mobilitate care le va permite să locuiască până la trei ani în Marea Britanie pentru muncă, studii, voluntariat sau călătorii. Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit a fost convenit la summitul bilateral din 20 noiembrie 2026, de la Bruxelles.

Programul se numește Youth Experience Scheme (YES) și va fi deschis anual pentru 100.000 de tineri din Uniunea Europeană și 100.000 de tineri britanici.

Cele 100.000 de locuri destinate cetățenilor europeni vor fi distribuite între statele membre în funcție de populația fiecăruia. România va avea, prin urmare, o cotă proprie în cadrul plafonului european, care urmează să fie stabilită potrivit regulilor programului.

Conform documentului publicat de Guvernul britanic, participanții trebuie să aibă între 18 și 31 de ani la momentul începerii valabilității vizei.

Permisul va fi acordat inițial pentru doi ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă un an.

Beneficiarii vor putea lucra, studia, desfășura activități de tip au pair, face voluntariat sau călători. Programul nu condiționează participarea de desfășurarea unei anumite activități.

Schema nu acordă acces la prestațiile sociale ale statului gazdă și nu permite aducerea persoanelor aflate în întreținere.

Potrivit calendarului publicat de Guvernul britanic, primele deplasări în cadrul programului sunt așteptate cel târziu în ianuarie 2030.

Participanții vor trebui să respecte condițiile de acces stabilite de fiecare stat. Acordul permite Regatului Unit și statelor membre să introducă anumite restricții privind accesul la piața muncii.

Participanții europeni vor trebui să achite taxa de solicitare a vizei și contribuția pentru serviciile medicale din sistemul britanic, calculată la un nivel redus față de tariful standard.

Separat, UE și Regatul Unit au convenit să continue discuțiile privind condițiile de taxare pentru studenții europeni care aleg universitățile britanice.

Marea Britanie urmează să participe și la programul Erasmus+ începând din 2027.