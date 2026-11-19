179952 – 19112026 – Președintele Nicușor Dan participă joi, 19 noiembrie, la Berlin, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, organizată la invitația cancelarului german Friedrich Merz, a anunțat Administrația Prezidențială.

Președintele va susține că orice acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, în special ale statelor aflate în vecinătatea conflictului.

România va solicita o atenție sporită pentru Flancul Estic al NATO și regiunea Mării Negre. Poziția prezentată de Președinție este că o pace durabilă în Ucraina presupune restabilirea deplină a securității în bazinul Mării Negre.

Nicușor Dan va susține, de asemenea, că Rusia nu trebuie să exercite influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale statelor din regiune.

Coaliția de Voință reunește state care s-au angajat să sprijine Ucraina și să contribuie la definirea unor garanții de securitate care să împiedice reluarea agresiunii rusești după încheierea unui eventual acord de pace.

Inițiativa este coordonată de Regatul Unit și Franța și a fost lansată în martie 2025.

Reuniunea de la Berlin are loc într-o perioadă în care securitatea Mării Negre și garanțiile oferite Ucrainei reprezintă teme importante în discuțiile dintre partenerii europeni și Statele Unite.

Reuniunea are loc în aceeași zi în care președinții Statelor Unite, Donald Trump, Chinei, Xi Jinping, și Rusiei, Vladimir Putin, participă la discuții diplomatice în marja summitului APEC de la Shenzhen.

Cele două reuniuni au o miză directă pentru viitorul războiului din Ucraina. În timp ce europenii încearcă să obțină un rol în stabilirea condițiilor unei eventuale păci și a garanțiilor de securitate, Washingtonul, Moscova și Beijingul discută la nivelul celor mai înalte conduceri despre dezarmare nucleară, conflicte internaționale și relații economice.

La întâlnirea de la Berlin sunt așteptate aproape 40 de delegații, aproximativ 30 conduse de șefi de stat sau de guvern. La reuniune participă și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți ai instituțiilor europene.

Administrația americană este reprezentată de Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui Donald Trump. Prezența lor permite transmiterea directă către aliații europeni și Kiev a informațiilor despre negocierile purtate de Washington cu Moscova și Beijing.

Potrivit guvernului german, tema centrală a reuniunii este coordonarea eforturilor diplomatice, continuarea sprijinului pentru Ucraina și stabilirea unor garanții de securitate care să împiedice reluarea agresiunii ruse după încheierea ostilităților.

Trump, Xi și Putin discută în China despre securitatea internațională

În paralel cu reuniunea de la Berlin, Shenzhen găzduiește summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la care participă Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin.

Cei trei lideri urmează să aibă o întâlnire trilaterală, programată în marja summitului. Este prima reuniune de acest fel între conducătorii Statelor Unite, Chinei și Rusiei.

Înaintea reuniunii trilaterale, Xi Jinping și Vladimir Putin au avut miercuri, 18 noiembrie, o întrevedere bilaterală de aproximativ două ore. Potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană, cei doi au discutat inclusiv despre războiul din Ucraina și contactele diplomatice dintre Moscova și Washington.

Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit, la rândul lor, joi, într-o discuție neprogramată inițial, care a durat aproximativ 40 de minute. Întrevederea a avut loc în complexul Kylin Villa din Shenzhen. Trump l-a numit pe liderul rus „prietenul meu” și a afirmat că relația dintre ei ar putea produce rezultate importante. Președintele american a anunțat că va avea loc și o a doua întâlnire.

Washingtonul a indicat că Donald Trump dorește să discute despre reducerea arsenalelor nucleare. Subiectul este complicat de diferențele dintre capacitățile celor trei state. Rusia și Statele Unite dețin arsenale nucleare mult mai mari decât China, iar Beijingul nu a acceptat până acum să participe la negocieri trilaterale privind limitarea acestora.

Ucraina reprezintă un alt punct sensibil. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că reprezentanții americani urmează să ofere delegației ucrainene, la Berlin, informații despre negocierile desfășurate în China. Kievul insistă că nicio înțelegere privind viitorul țării nu poate fi încheiată fără participarea sa.

Europa încearcă să evite negocierile privind Ucraina fără participarea sa

Suprapunerea celor două reuniuni scoate în evidență o problemă diplomatică pentru statele europene: riscul ca viitorul securității continentului să fie discutat în negocieri directe între Washington și Moscova, cu participarea Beijingului, fără un rol decisiv al guvernelor europene.

La Berlin, liderii Coaliției de Voință urmăresc stabilirea unor garanții de securitate cu caracter juridic pentru Ucraina. Printre opțiunile discutate se află constituirea unei forțe multinaționale care să contribuie la menținerea păcii după încetarea focului, precum și continuarea sprijinului militar, inclusiv în domeniul apărării antiaeriene.

Marea Britanie intenționează să anunțe un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, care include drone cu rază lungă de acțiune și echipamente de supraveghere, potrivit Reuters.

În paralel, Comisia Europeană a propus un împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina în 2027, destinat acoperirii unei părți din necesarul financiar estimat al țării. Propunerea urmează să fie analizată de Parlamentul European și Consiliul UE, dar sunt țări care se opun acestui împrumut.

Reuniunea de la Berlin are loc sub deviza „Uniți pentru pace în Ucraina și securitatea europeană”.