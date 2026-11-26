180017– 26112026 – Președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au cerut Rusiei să evite orice acțiune care ar putea extinde războiul din Ucraina și au susținut necesitatea unei soluții pașnice cât mai rapide. Apelul apare într-o declarație comună transmisă de Casa Albă după întâlnirea celor doi, desfășurată miercuri, 25 noiembrie, la reședința Mar-a-Lago din Florida.

Întrevederea s-a desfășurat cu ușile închise, fără accesul presei, și a avut ca teme principale războiul dintre Rusia și Ucraina, conflictul din Iran și cheltuielile militare ale statelor membre NATO.

„Am discutat despre importanța ca Rusia să evite orice acțiuni care ar putea extinde războiul, intenționat sau neintenționat, precum și despre importanța obținerii cât mai rapide a unei soluții pașnice”, se arată în declarația comună.

Trump și Rutte au abordat și rezultatele summit-urilor NATO desfășurate la Haga și Ankara, precum și continuarea creșterii cheltuielilor pentru apărare și a investițiilor în industria militară, atât în Statele Unite, cât și în statele membre ale Alianței.

Casa Albă a descris întâlnirea drept una „remarcabilă” și „cu un impact foarte mare”, precizând că războiul din Ucraina și conflictul din Iran au reprezentat principalele subiecte ale discuțiilor. Declarația nu oferă detalii despre schimbul de opinii privind situația din Iran.

Întâlnirea de la Mar-a-Lago a avut loc la câteva zile după întrevederea lui Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, în cadrul reuniunii de la Shenzhen, China. Trump l-a numit pe Putin „prietenul meu”, declarație care a provocat reacții critice în rândul unor aliați europeni și al opoziției democrate din Statele Unite.

Înaintea discuțiilor cu Trump, Mark Rutte a declarat, într-un interviu acordat postului Fox News, că președintele american încearcă să testeze disponibilitatea liderului rus de a negocia.

„Cât de serios este? Este dispus să vină la masa negocierilor? Este dispus să se angajeze cu adevărat în discuții?”, a afirmat secretarul general al NATO, referindu-se la Putin. Rutte a susținut că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută.

Șeful NATO a insistat și asupra necesității unor garanții de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului. El a arătat că acestea trebuie prevăzute indiferent dacă ostilitățile se încheie printr-un acord de pace sau printr-un armistițiu de durată.

Rutte a mai susținut că Ucraina trebuie să primească în continuare mijloacele necesare pentru a-și continua apărarea și pentru a menține presiunea asupra Rusiei.

Discuțiile de la Mar-a-Lago au avut loc în condițiile în care mai multe state europene solicită să participe la negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, până acum desfășurate în principal cu implicarea reprezentanților Kievului, Washingtonului și Moscovei.

O altă temă de interes pentru aliații europeni este viitoarea prezență militară americană pe continent. Potrivit Reuters, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, urma să prezinte în săptămânile următoare o evaluare a dispozitivului militar al SUA din Europa.