Ucraina și partenerii occidentali discută la Abu Dhabi garanțiile de securitate pentru perioada de după război

Ucraina și partenerii occidentali discută la Abu Dhabi garanțiile de securitate pentru...

179863 – 11112026 – Reprezentanți ai Uniunii Europene, Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Ucrainei, Statelor Unite și NATO s-au reunit la Abu Dhabi pentru consultări privind eforturile de încheiere a războiului din Ucraina și condițiile unei păci durabile.

În declarația publicată la 10 noiembrie, partenerii au subliniat că orice viitor acord trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dreptul acesteia de a lua decizii independent, precum și necesitatea unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina.

Discuțiile au vizat și organizarea securității europene după încheierea conflictului, folosirea instituțiilor și acordurilor europene existente și stabilirea unor mecanisme de gestionare a riscurilor, menite să reducă posibilitatea unei noi escaladări.

Participanții au reafirmat rolul NATO în apărarea colectivă euro-atlantică și au susținut continuarea coordonării dintre Ucraina, Statele Unite și partenerii europeni pe parcursul negocierilor.