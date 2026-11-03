UE cere anchetarea atacurilor asupra jurnaliștilor și pedepsirea celor vinovați

179792 – 03112026 – Într-o declarație publicată cu ocazia Zilei Internaționale pentru Protecția Jurnaliștilor (2 noiembrie), Uniunea Europeană a cerut investigarea atacurilor împotriva jurnaliștilor și sancționarea celor responsabili.

Declarația este semnată de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, și Michael McGrath, comisar european pentru justiție.

Oficialii europeni avertizează că jurnaliștii sunt expuși violenței în zonele de conflict, dar și hărțuirii online, supravegherii ilegale, presiunilor economice și proceselor judiciare folosite pentru intimidare.

D la începutul anului 2026 Federația Internațională a Jurnaliștilor a raportat 15 jurnaliști uciși, în timp ce Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a contabilizat 34 de victime.

Un raport UNESCO indică 189 de jurnaliști uciși în 2024 și 2025, cu 20% mai mult decât în cei doi ani anteriori. Dintre aceștia, 127 ar fi fost uciși în zone de conflict, iar 50 în atacuri cu drone.

86% dintre crimele împotriva jurnaliștilor rămân fără o soluționare judiciară, ceea ce evidențiază dificultățile privind identificarea și tragerea la răspundere a autorilor.

Uniunea Europeană a amintit și mecanismul său de protecție a apărătorilor drepturilor omului – ProtectDefenders.eu – la care din 2015 până în prezent au apelat aproape 13.000 de jurnaliști, 686 de jurnaliști aflați în pericol doar în 2025.