Un detașament al Forțelor Aeriene din Turcia preia misiunea de Poliție Aeriană...

180044– 28112026 – Vineri, 27 noiembrie, în Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea a avut loc ceremonia de predare-primire a misiunii de Poliție Aeriană întărită între detașamentul Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și cel al Forțelor Aeriene din Turcia.

Ministrul apărării naționale, Radu-Ștefan Oprea, prezent la activitate, a mulțumit militarilor spanioli pentru profesionalismul lor și pentru contribuția la securitatea României și la consolidarea apărării colective pe Flancul Estic al NATO.

„Un bun exemplu este intervenția din 16 august, când o aeronavă F-18 spaniolă a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României, misiune care a demonstrat capacitatea aliaților de a acționa coordonat și eficient pentru protejarea teritoriului și a populației. În numele Ministerului Apărării Naționale, vă mulțumesc pentru profesionalismul, vigilența și dedicarea demonstrate pe parcursul acestei misiuni”, a spus ministrul Oprea.

Adresându-se militarilor detașamentului Forțelor Aeriene din Turcia, ministrul apărării naționale a apreciat continuitatea eforturilor acestei țări pentru apărarea spațiului aerian aliat, militarii turci fiind la cea de-a doua rotație de poliție aeriană în România.

„Mă bucur că veți continua această misiune importantă de apărare a spațiului aerian aliat, alături de militarii români. Participarea dumneavoastră la cea de-a doua rotație de poliție aeriană în România, reconfirmă contribuția Turciei la asigurarea flancului estic și la apărarea colectivă a NATO”, a spus Radu-Ștefan Oprea.

Totodată, ministrul apărării naționale a mulțumit militarilor români pentru modul în care își desfășoară misiunile zi de zi.

„Avem nevoie de o acțiune coordonată a aeronavelor de luptă, a sistemelor antiaeriene și antirachetă și a capabilităților de combatere a dronelor. Cu un obiectiv foarte clar – protejarea populației și a teritoriului aliat. Securitatea membrilor NATO se sprijină pe contribuția tuturor. Iar România participă la acest efort atât prin apărarea propriului spațiu aerian, cât și prin angajarea militarilor săi în misiunile de poliție aeriană din statele baltice”, a concluzionat ministrul apărării naționale.

La ceremonie au participat și ambasadorii Regatului Spaniei și Republicii Turcia. E.S. José Antonio Hernández Pérez-Solórzano a adresat mulțumiri autorităților române și personalului Bazei 86 Aeriană pentru sprijinul constant și ospitalitatea oferite detașamentului spaniol pe durata misiunii, subliniind excelenta colaborare bilaterală și aliată.

La rândul său, E.S. Özgür Kıvanç Altan, a transmis un mesaj de încurajare militarilor turci care preiau responsabilitatea misiunii, evidențiind solidaritatea din cadrul Alianței și angajamentul ferm al Turciei de a coopera strâns cu România și partenerii NATO pentru securitatea regiunii Mării Negre.